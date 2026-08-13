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| 2 min de lectura

Duelo por la pérdida de un hijo: cómo afrontar el dolor sin presiones

Tras la muerte de un ser querido, cada persona vive el duelo de manera diferente. Sentirse anestesiada, perdida o sin poder llorar puede formar parte de este proceso

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Duelo por la pérdida de un hijo: cómo afrontar el dolor sin presiones
La compasión hacia uno mismo es parte del proceso de duelo a la hora de perder un hijo o un ser querido. (SHUTTERSTOCK)

Pregunta: Hola, Dra. Ana. Soy su seguidora en todas sus redes. Estoy pasando por un duelo. Mi hijo de 16 años murió en un accidente hace menos de un mes.

Tengo tres hijos más: un varón de 12 años y dos hembras. Pero, en verdad, no sé cómo lidiar con esto. Me siento extraña. Es como si estuviera en automático. Quiero llorar y no me sale.

Respuesta

Lamento muchísimo tu pérdida. Aquí estoy para ayudarte a entender que, cuando se pierde a un ser querido, en este caso, un hijo, los procesos que acontecen no son lineales; es decir, no se puede pronosticar cómo serán llevados por cada persona.

Es cierto que el duelo se vive en etapas, pero cada ser humano presenta síntomas muy particulares. Cuando el dolor nos arropa, muchas veces nos quedamos, como bien dices, anestesiados, sin saber qué sentir.

En este difícil proceso, así como en la mayoría de las cosas, no podemos obligarnos a sentir, pues muchas veces aún estamos procesando lo ocurrido.

  • Es válido estar adormecida, es válido sentirte perdida, es válido no saber qué hacer.

Ahora bien, dejar que tus otros hijos sean parte de tu duelo les hará bien a todos, pues vivir la pérdida sostenidos y apoyándose les ayudará a entenderla y procesarla como familia.

Sé compasiva contigo. En este momento, debes vivir un día a la vez, sin expectativas y sin presiones. Esto fue muy reciente y sentirte perdida es parte de la dinámica.

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Psicóloga, terapeuta sexual, familiar y de pareja, PHD en Sexualidad. Directora del Centro Vida y Familia Ana Simó.