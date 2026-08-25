Sarampión: la enfermedad que habíamos olvidado

Los niños son las principales víctimas de los brotes de sarampión. ( SHUTTERSCTOCK )

Los CDC de los EE. UU. anunciaron que, al 6 de agosto 2026, se alcanzaron unos 2465 nuevos casos de sarampión, la cifra más alta registrada desde 1991 en un país que en el año 2000 reportó extinguida dicha enfermedad.

En el año 1912, el sarampión se convirtió en una enfermedad de notificación obligatoria en los EE. UU. lo que requirió que los proveedores de atención médica y los laboratorios tenían la obligación de notificar todos los casos diagnosticados.

En los primeros diez años de notificaciones se registraron en promedio unas 6,000 muertes relacionadas con el sarampión cada año, pero, gracias a sus programas masivos de vacunación, la enfermedad fue limitada y erradicada para reemerger actualmente con más fuerza.

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Politización de la salud pública estadounidense

¿Por qué? Porque en los EE. UU. la Salud Pública ha sido politizada, también la investigación científica y los programas de vacunación que, históricamente han sido los responsables de evitar las enfermedades inmunoprevenibles en todo el mundo.

A poco más de la mitad de este año 2026 EE. UU. ha experimentado 38 brotes de sarampión diagnosticados en niños menores de 5 años y cerca del 10 % de esos niños han necesitado de hospitalización.

Los profesionales de la salud en ese país y el resto del mundo, así como las distintas sociedades médicas especializadas como la Academia Americana de Pediatría que agrupa a más de 67 mil pediatras y especialistas relacionados con la salud infantil, siguen recomendando la vacunación de niños y adultos con todas las vacunas aprobadas como eficaces y seguras.

Entre estas, la vacuna contra la papera, rubeola y el sarampión, para evitar una infección que, como el sarampión, es responsable de causar neumonía y una panencefalitis esclerosante que cursa con daños neurológicos y cognitivos en los niños que, por no haber sido vacunados, puedan adquirir esta enfermedad viral, la más contagiosa de todas.

Los pediatras y médicos en general no pretendemos obligar a un adulto a vacunarse si no quiere o no lo entiende. Solo nos limitamos a divulgar la historia, los hechos y las evidencias científicas, para que cada quien tome la decisión que crea correcta.

Al mismo tiempo tenemos la obligación de denunciar que a los niños (que no pueden decidir) se les respete el derecho a vivir en salud, a no morir prematuramente, a no sufrir hospitalizaciones innecesarias o a tener que vivir con las secuelas que producen enfermedades que son prevenibles proporcionándoles una vacunación oportuna.

REFERENCIA: Measles Cases in the US Reach Highest Number in More Than 3 Decades. By Samantha Anderer. Jama, august 14, 2026. DOI: 10.1001/jama.2026.12049.