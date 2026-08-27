¿Elegir entre el amor y cuidar a su padre?
Una mujer separada se pregunta si debería poner a su expareja a elegir entre retomar su relación o continuar cuidando a su padre enfermo
Pregunta: Hola, doctora Simó. Una pregunta: ¿está mal que lo ponga a elegir entre su papá y yo? Le cuento: estamos separados, pero él me sigue buscando.
Actualmente vive con su papá, que está enfermo. Él es el único que se ha hecho cargo, a pesar de que tiene más hermanos. Pero creo que es lo que le impide volver conmigo. Antes estábamos casados y tenemos dos hijos.
Una traición no debe hacerte olvidar tu propio valor
Respuesta
Ponerlo a elegir, cuando tú misma expresas que él es el único que se ocupa de su papá, es poner en palabras lo que ya sabes.
- Entiendo que no compartas su compromiso, pero creo que ese no fue el único motivo por el que ustedes se separaron.
Haz el ejercicio de mirar en tu interior todo aquello que lesionó tu relación y, desde esa verdad que no busca culpar a nadie, sino más bien asumir, conversa con él para ver si podrían encontrar una manera en la que ambos se sientan cómodos.