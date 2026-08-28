¿Qué lugar ocupa el arte en la educación?

El arte permite a los estudiantes explorar ideas, cuestionar lo establecido y encontrar soluciones desde perspectivas diferentes. ( LUIGGY MORALES )

Durante años hemos tratado la educación artística como un complemento, un espacio para "dibujar bonito", pintar o entretener a los estudiantes. Sin embargo, el arte también puede enseñarles a observar, cuestionar, interpretar, crear y pensar de maneras diferentes.

Quizás el problema no sea que el arte no tenga un lugar en la educación, sino que todavía no hemos aprendido a reconocer todo lo que puede aportar.

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Nuestra primera pregunta

¿Qué definimos como arte? Esta respuesta es muy variada, y vamos a encontrar muchas versiones diferentes, pero esto tomará más sentido cuando avancemos en el tema.

Vamos a comenzar diciendo que: "el arte es la expresión que abarca cualquier actividad de forma creativa y estética en las que las personas plasman sus emociones y percepciones mediante diversos medios plásticos, sonoros, lingüísticos, entre otros".

Antes se entendía que materia de arte como "pon esos muchachos a dibujar", esto es una perspectiva errada y limitada del arte. Esto es equivalente a decir que la materia de lenguas solo nos sirve para escribir, leer y hablar, y que las matemáticas solo nos sirven para sumar y restar.

Hemos prejuzgado el arte y lo hemos relegado a un segundo plano cuando hablamos de educación. Es momento de cambiar este pensamiento y darnos cuenta que el arte no es una materia diferente a las demás, ni mucho menos una asignatura fácil o poco académica, como muchas veces se ha querido entender.

¿Qué tan alejados estamos de la realidad cuando pensamos así? Todo lo contrario: el aprendizaje artístico nos da una enseñanza valiosa en el proceso educativo. Cultiva en nosotros la creatividad, promoviendo la capacidad de observar, cómo ser creativos, conocer, comprender, indagar, y transferir conocimientos; habilidades que serán de suma importancia en el desarrollo del individuo.

La disciplina que no encaja con las demás

Nuestro problema con las artes en la educación es, que no es un aprendizaje que podamos memorizar. Tampoco podemos dar respuestas totalmente correctas ni estrictamente incorrectas en relación a los problemas o las preguntas que puedan surgir en un tema de la materia.

Además, tenemos diversos enfoques que defienden una educación artística que va más allá de la producción de obras. El arte puede integrarse con las demás disciplinas y convertirse en una herramienta para observar, analizar, cuestionar, experimentar y construir conocimiento.

Lo "conceptual"

El pensamiento conceptual es una de las capacidades que más puede beneficiarse del aprendizaje artístico. ¿Qué pasa con este tipo de pensamiento?

Es, quizás, uno de los más incomprendidos y, al mismo tiempo, uno de los más importantes para la resolución de problemas y para desenvolvernos en los distintos espacios de nuestra vida cotidiana y profesional.

Según la Universidad de Oxford el pensamiento conceptual es el uso de procesos mentales conscientes y deliberados que emplean representaciones abstractas o conceptos como componentes recombinables para analizar situaciones complejas, construir modelos interdisciplinarios y extraer inferencias lógicas.

Pero esto se puede leer muy complejo, se lo voy a poner un poco más fácil: el pensamiento conceptual es un proceso mental que nos ayuda a no ser tan literales con las ideas.

Por ejemplo: si yo les digo "Camarón que se duerme se lo lleva la corriente", ninguno estará pensando ni en mareas, ni en mariscos. Entendemos que la frase habla de algo mucho más amplio: de las consecuencias de no estar atentos o de dejar pasar las oportunidades.

Es una vista simplista y un poco traída por los pelos, pero nos sirve para entender para qué nos sirve el pensamiento conceptual, sin embargo nos quedamos cortos en estas explicaciones. Esto es más profundo de lo que podemos explicar en este artículo, tendríamos que hacer un solo artículo para el Pensamiento Conceptual.

Y para qué nos sirve el pensamiento conceptual? Nos permite organizar las ideas de forma coherente, abordar los problemas desde perspectivas no convencionales, crear nuevas soluciones y tener la capacidad de ver las cosas desde diversos puntos de vista.

República Dominicana se pone las botas

En 2014 se empezó a hablar de incluir las artes en las tandas extendidas de la República Dominicana. En ese momento, el Ministerio de Educación informó que estaba contratando una cantidad importante de egresados de la Escuela Nacional de Bellas Artes para impartir clases en el área de cultura,pintura, dibujo, escultura, danza y teatro.

Qué bueno que, desde entonces, la educación dominicana haya comenzado a poner el foco en esos profesionales y en todo lo que pueden aportar. Contamos con artistas que reciben una formación sólida y que desarrollan habilidades que, si sabemos aprovecharlas e integrarlas adecuadamente en nuestro sistema educativo, pueden acompañarnos durante toda la vida.

¿Cómo podemos aprovechar el arte?

Como he señalado anteriormente, el arte no solo nos sirve para "dibujar bonito o pintar bonito".

Es una herramienta más profunda: nos ayuda a crear nuevas conexiones cerebrales, creando habilidades en la formación del individuo que lo impulsa a solucionar problemas de una forma más creativa y mucho más rápida en el mundo cotidiano y profesional.

Tal vez no es un conocimiento tangible. Puede ser. Pero sus aportes en el desarrollo conceptual, psicológico y cognitivo son valiosos y cada vez más difíciles de ignorar.

Si tu hijo/hija ya está en contacto con el arte, ya sea en el colegio o de forma externa a este, déjalo expresarse. Pregúntale qué está haciendo, por qué lo está haciendo y qué significa para él ese proceso artístico.

Si no es así, trata de motivar a que haga alguna actividad artística. no tiene que ser algo complejo. Busca una actividad artística con la que él se identifique, donde él pueda ser él, sin pretensiones de nada.

Si es bueno y le gusta, seguirá adelante y tal vez lo use para el resto de su vida.

Pero si no le gusta y solo lo hizo por un tiempo, perfecto. Esto ya lo está trabajando en la forma conceptual de su cerebro. Le creaste herramientas que le servirán para toda la vida, y tal vez, sin que él se de cuenta.

Al final, lo que nosotros, como padres, debemos procurar es brindarles a nuestros hijos habilidades y herramientas para enfrentarse a un mundo cada día más complejo y acelerado. Un mundo que necesita personas capaces de observar, cuestionar, crear, adaptarse y, sobre todo, pensar críticamente.

Quizás ese sea uno de los mayores aportes que podemos hacerles a través del arte: no necesariamente formar artistas, sino formar personas con más herramientas para comprender y transformar el mundo que les toca vivir.