¿Reducir la deuda es mucho mejor que ahorrar?

Antes de decidir qué hacer con un dinero extra, conviene construir un fondo de emergencia, analizar el costo de las deudas y entender cómo cada decisión impacta nuestro patrimonio. ( SHUTTERSTOCK )

Podríamos decir que sí, viéndolo matemáticamente. Si nos vamos por lo emocional, también; pero...

—Siempre tienes un pero, Diego Sosa.

Tener peros es la forma que me encuentro más asertiva para prever. Primero te explicaré las ventajas, y luego retorno al pero.

Ahorramos para tener patrimonio. Las deudas reducen nuestro patrimonio. En puras matemáticas: patrimonio es igual a lo que tengo (ahorros e inversiones) menos lo que debo.

Es fácil, puedo aumentar mi patrimonio ahorrando o reduciendo deudas. Si tengo un dinero que no usé o me llegó extra, lo puedo aplicar a cualquiera de los dos y el resultado inmediato sería exactamente igual. Pero, al mes siguiente, la incidencia de cada uno varía.

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Primero la tranquilidad, después las deudas

Cuando lo aplico a mi ahorro puedo hasta invertirlo y comienza a generar más ingresos... digamos que este es el mejor de los dos casos. Por otro lado, si lo aplico a la deuda me reduce lo que debo, de inmediato ese monto restante generará menos intereses y puedo desmontar la deuda más rápidamente.

Claro, si sé cómo aplicarlo y a cuál de las deudas, como explico en detalle en mi libro Arco Iris Financiero.

Ahora retorno al pero: Lo que hemos hecho en nuestra vida nos ha llevado a donde estamos; por lo que hacer algo diferente es nadar contra nuestra corriente. Analizar la situación nos puede ayudar a hacer lo más asertivo en el caso de lograr que nos sobre dinero.

Lo primero: Nunca quedarse sin un fondo de paz. Un poco de dinero ahorrado que nos evite las emergencias. Pero, como ya tenemos deudas, tengo que entender que lo usaré si está a la mano. Tengo que evitarlo a toda costa. El dinero debe ir a una cuenta de inversión con dificultad para retirarlo.

Después de componer dicho fondo podemos comenzar a reducir la deuda de manera asertiva. El sistema que uso con mis asesorados es el de atacar primero las deudas que generan el mayor monto de interés. No las de interés más alto, sino la que más dinero se lleva.

Los comportamientos pasados nos llevaron a donde estamos. Corregir lo que no nos dejó estar donde pensamos que deberíamos haber llegado es lo principal para lograr lo que podemos.