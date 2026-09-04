Autistas y artistas van de la mano

La arteterapia utiliza distintas formas de expresión artística como herramienta de apoyo para niños con autismo y sus familias. ( LUIGGY MORALES )

Ya he reflexionado sobre esto en otro artículo. Hemos hablado de cuánto las disciplinas artísticas pueden favorecer a las personas neurodivergentes.

Muchos hemos oído hablar de las reacciones positivas que tienen nuestros niños y niñas dentro del espectro autista (TEA) hacia el arte.

Sin embargo, aunque en la República Dominicana ya existen iniciativas que incorporan las artes como parte de procesos terapéuticos, su aplicación todavía parece ser limitada y poco extendida.

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¿Qué es la arteterapia?

Primero, definamos qué es: una profesión basada en el uso del proceso artístico con fines terapéuticos y en la relación que se establece entre la persona y la experiencia artística.

Partiendo de esta definición, resulta llamativo que esta disciplina todavía tenga una presencia tan limitada en el país, con un grupo reducido de profesionales especializados en el área.

Existen programas de formación de posgrado en arteterapia, como el máster que ofrece la Universidad Complutense de Madrid. Siendo España uno de los destinos frecuentes de nuestras becas para estudiar en el extranjero, cabe preguntarnos por qué todavía contamos con tan pocos profesionales especializados en arteterapia en el país.

Estamos muy equivocados

Tenemos la errada percepción de que una persona diagnosticada con TEA está destinada al fracaso en la vida, o que no va a ser funcional.

Primero, vamos a ver el significado de esto: según la ONU el TEA se definen como un grupo de afecciones diversas caracterizadas por algún grado de alteración del comportamiento social, de la comunicación y del lenguaje, además de un repertorio de intereses y actividades restringido, estereotipado y repetitivo.

Greta Thunberg y Anthony Hopkins son ejemplos de personalidades reconocidas por su activismo y su arte, respectivamente, que muestran cómo las personas con TEA(dependiendo del tipo), pueden desarrollarse con éxito en distintos ámbitos de la vida, el trabajo y la sociedad.

Entonces es momento de quitarnos este chip de la cabeza, y comenzar a actuar con respecto a este tema y darnos cuenta que la mejor forma de vivir con un diagnóstico es enfrentarlo y buscar los tratamientos necesarios para ello. El arte puede ser una herramienta auxiliar muy efectiva.

¡No tengo presupuesto!

Por suerte, hoy en día tenemos centros como el CAID (Centro de Atención Integral para la Discapacidad), que nos sirve como alternativa de forma mucho más económica.

Este es un órgano desconcentrado, tanto funcional como territorialmente, y que está adscrito al Ministerio de Educación, con el objetivo de brindar un servicio integral de calidad en la evaluación, diagnóstico y proceso terapéutico de los niños de cero a doce años con Trastorno del Espectro Autista, Síndrome de Down y Parálisis Cerebral, que les permita alcanzar un mayor desarrollo posible de sus potencialidades y lograr su efectiva inserción educativa y social.

En este centro podemos encontrar todo tipos de terapias, incluyendo la arteterapia. Entonces ahora tenemos herramientas y opciones para poder darle un desarrollo más adecuado a nuestros niños con diagnóstico.

¿Qué puedo hacer si no puedo salir de casa?

También tenemos opciones caseras que aunque no son supervisadas por un profesional (que es lo recomendable y lo que siempre voy a defender), nos puede ayudar a salir de apuros y de momentos incómodos, y esto nos ayuda a tratar momentos de ansiedad y de desenfoque de nuestros hijos.

A continuación les voy a dejar algunas sugerencias que te pueden ayudar:

Dibujar al aire libre. Objetivo: relajarse en la naturaleza. Salir a dibujar al aire libre puede ser una experiencia única en cualquier estación del año, ya sea solo o en compañía. Si te sientes triste o agobiado, en lugar de quedarte en casa, lleva tu cuaderno y lápiz a un parque o al campo. Mientras dibujas el paisaje que más te atraiga, podrás disfrutar del canto de los pájaros, el susurro del viento entre las hojas o el ritmo de tu propia respiración. Esta actividad es profundamente relajante y puede aliviar el malestar. Pintar la música. Objetivo: visualizar lo que te transmite la música. Escuchar música, especialmente clásica, tiene numerosos beneficios. Como decía Platón, "La música es para el alma lo que la gimnasia es para el cuerpo". En esta actividad, dejarás que la música te inspire para crear formas y dibujos en el papel. Deja que los sonidos guíen tu creatividad, ayudándote a relajarte y a expresar tus emociones. Recrear un lugar seguro. Objetivo: reflexionar sobre ti mismo. Reflexiona sobre ese lugar donde te sientes más seguro. Esta actividad te invita a explorar esa sensación de seguridad, para después representarla con cualquier material artístico que desees. La clave está en visualizar ese espacio y mantenerlo a la vista para recordarlo cuando necesites tranquilidad. Arte con elementos naturales. Objetivo: crear una obra utilizando lo que ofrece la naturaleza. La naturaleza no solo mejora nuestra salud mental y física, sino que también estimula la imaginación. En esta actividad, usarás elementos naturales como piedras, hojas y ramas para crear una obra. Deja que tu creatividad fluya y exprésate utilizando lo que encuentres en el entorno Pintar en la piel. Objetivo: desarrollar la creatividad y la concentración. Pintar sobre tu propia piel te permite expresar tus sentimientos de una manera única, mientras trabajas la concentración. Acompaña este momento de conexión personal con música relajante y observa cómo los sentimientos se plasman en tu piel, sabiendo que, al igual que el dibujo, las emociones pasarán.

Entonces, es cuestión de tomar la decisión y ponernos manos a la obra. En resumen, sí, tener un hijo con diagnóstico de TEA puede ser un reto para cualquier familia, pero con las herramientas adecuadas y una buena orientación es posible salir adelante.

Mi recomendación de la arteterapia surge de los resultados favorables que he conocido a lo largo de mi carrera y de experiencias cercanas en las que las artes han sido una vía de apoyo para expresar sentimientos y relajar la mente.

Sin embargo, es importante aclarar que no todas las personas con TEA tendrán los mismos resultados al incorporar la arteterapia a su rutina.

Cada persona tiene un proceso individual, por lo que no debemos crear expectativas ni comparaciones a partir de casos que han tenido resultados favorables.

El éxito está en reconocer y valorar cada paso adelante, por pequeño que parezca, y en acompañar el desarrollo de cada persona en su día a día y de acuerdo con sus propias necesidades y posibilidades.



