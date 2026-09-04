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| 2 min de lectura

Entre el amor y la seguridad

Tomar una decisión de pareja implica mirar más allá de la satisfacción inmediata y considerar el compromiso, la lealtad y las personas involucradas

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Entre el amor y la seguridad
Dejar a tu familia por un amante implica evaluar la realidad más allá de la pasión. (SHUTTERSTOCK)

Pregunta: Dra. Simó, soy una mujer casada y tengo un amante que también está casado. Él dice que me ama y yo creo que también lo amo. Me dijo que está dispuesto a todo, que dejaría su vida y que yo haga lo mismo. Pero, pero, pero... él es pobre.

Respuesta: El factor económico siempre será muy importante para dar el siguiente paso en una relación de pareja. Ahora bien, en tus circunstancias, creo que no debería ser la única razón por la que te cuesta tomar una decisión.

Pienso que la seguridad dentro de la relación es la prioridad para saber qué camino tomar. Fíjate que él expresa que supuestamente te ama y tú dices que "crees" sentir lo mismo. Me toca hacerte ver tu realidad.

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Más allá de la satisfacción inmediata

Ambos son casados, y eso debería ser lo primero que los mueva a saber que sus decisiones no son tan solo un salto al vacío: aquí hay personas involucradas, toda una familia y una comunidad.

El amor no se mide solo por el grado de satisfacción inmediata, sino por el compromiso, la lealtad y la aceptación de lo que somos realmente.

La relación que ustedes tienen te hace entender lo que no está bien en tu matrimonio, pero no necesariamente ves la totalidad de la situación que estás viviendo.

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Psicóloga, terapeuta sexual, familiar y de pareja, PHD en Sexualidad. Directora del Centro Vida y Familia Ana Simó.