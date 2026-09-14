¿Puede prevenirse la demencia?

Con motivo del Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer, que se conmemora cada 21 de septiembre, cobra especial relevancia la posibilidad de prevenir o retrasar la aparición de la demencia.

Según la comisión de expertos de la revista médica The Lancet, entre un 36 % y un 56 % de los casos podrían prevenirse si se eliminan o controlan factores de riesgo como el tabaquismo, el deterioro auditivo, la hipertensión, la obesidad, la diabetes, la depresión y el aislamiento social, entre otros peligros identificados.

Estos factores de riesgo son ponderados por la doctora Daysi Acosta, expresidenta de la Asociación Mundial de Alzheimer, psicogeriatra y fundadora del Banco Nacional de Cerebros, localizado en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU). También es investigadora principal del Grupo de Investigación de Demencia 1066 y de Latam FINGERS en la República Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/18/1382026-consulta-libre-con-la-dra-daysi-acosta-fotos-estarlin-rosa6-5301d753.jpg Dra. Daysi Acosta, expresidenta de la Asociación Mundial de Alzheimer, psicogeriatra y fundadora del Banco Nacional de Cerebros. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)

En 2017, explica Acosta, The Lancet calculaba que la prevención de la demencia alcanzaba un 29 % a nivel mundial. Tres años después se incorporaron nuevos factores de riesgo, como el consumo excesivo de alcohol, el traumatismo craneoencefálico y la contaminación del aire, lo que elevó la posibilidad de prevención al 36 %.

En 2024 se añadieron el colesterol de baja densidad (LDL) y la pérdida de visión, aumentando esa posibilidad al 45 %. "Calculamos los riesgos solo para América Latina y como tenemos más factores de riesgo, la posibilidad de prevención aumenta a 56 %", sostiene Acosta, entrevistada por Diario Libre sobre el particular.

–¿Cuáles son las pruebas clínicas o marcadores claves que recomienda evaluar para establecer una línea base?

Cada uno de esos factores son marcadores. Presión arterial azúcar, colesterol de baja densidad, circunferencia abdominal. Si fuma, si toma alcohol en demasía. Cuál es su grado educativo, qué tanto socializa, si se ejercita, etcétera.

–¿Cómo sugiere estructurar un plan coordinado que integre ejercicio físico, nutrición y estimulación cognitiva en la rutina diaria?

Fingers es un movimiento mundial de prevención, llamado "Word Wide Fingers". Luego de que ese estudio en Finlandia fuera positivo se ha extendido a la mayoría de las regiones y tenemos un "Latam Fingers" de 12 países de Latinoamérica y la República Dominicana es uno de esos centros.

Fingers tiene ese nombre porque se basa en 5 intervenciones (5 dedos de las manos):

Ejercicios físicos. Ejercicios cognitivos, de memoria. Nutrición adecuada parecida a la dieta mediterránea, pero adecuada a nuestra región por todos los nutriólogos participantes de todos los países. Control de factores de riesgos cardiovasculares = hipertensión colesteroles, sedentarismo, etcétera. ¡Socialización sumamente importante! El COVID nos enseñó la importancia de socializar.

–¿Cuáles son las metas metabólicas específicas que debemos mantener para minimizar el riesgo cerebral?

¡Conoce tus números! ¿Cuál es tu presión arterial? ¿En cuánto está tu glicemia? En cuanto está tu colesterol/ sobre todo el malo? ¿El de baja densidad? Y compáralos con la normalidad. ¡Consulta con tu médico!

–La pérdida auditiva no tratada es uno de los factores de riesgo relevantes en la mediana edad. ¿Cada cuánto tiempo se debe evaluar la audición y qué impacto directo tiene corregirla a tiempo?

Tiene mucho impacto, al igual que usted va al médico a chequearse el corazón debe chequearse sus aparatos sensoriales, audición, visión. Sin ellos solo perdemos y perdemos

–Durante el sueño profundo el cerebro elimina toxinas metabólicas. ¿Qué papel juegan los trastornos del sueño en el deterioro cognitivo y cuando se justifica un estudio de sueño?

Durante el sueño es cuando el cerebro más trabaja llevando todas las memorias del día y guardándolas en la memoria a largo plazo, sino se pierden.

Además es durante el sueño que el "camión de la basura" pasa por el cerebro recogiendo los desechos del día, sino se acumula la basura como en la Duarte o la Mella.

–Desde la perspectiva neurológica, ¿qué tipo de actividades generan mayor ´reserva cognitiva´ para proteger el cerebro del envejecimiento?

Eso depende de lo que le guste a la persona. Las actividades cognitivas son fructíferas en la medida que las personas las disfruten.

Por ejemplo, a quien no le gusta las matemáticas no le ponga a hacer sudoku. Y es bueno cambiar la actividad cognitiva ya que realizar siempre lo mismo no consigue las conexiones neuronales que buscamos, variar es importante.

–¿Cada cuánto tiempo recomienda realizar una reevaluación cognitiva o clínica para medir, a lo largo del tiempo, la efectividad de las medidas preventivas?

Si una persona esta cognitivamente intacta, una evaluación anual es importante para dar seguimiento; y si hay un deterioro cognitivo leve, dos veces por año.