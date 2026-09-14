Entre el lienzo y la supervivencia

Luiggy Morales, artista plástico y autor de este artículo, reflexiona sobre los desafíos que enfrentan los artistas dominicanos para vivir del arte. ( CEDIDA POR EL AUTOR )

Vamos a destruir el estereotipo romántico del artista bohemio que vive "del aire y la inspiración" (entre muchas comillas), en la República Dominicana.

En la sociedad dominicana contemporánea, el arte vive una batalla constante de la valoración simbólica que se le da en un discurso y una realidad que vivimos en el día a día que nos demuestra el nivel de necesidades y vulnerabilidad que viven los artistas en nuestro país.

Pecamos de pensar que los artistas solo hacen piezas bonitas, sin embargo ignoramos que son los que sostienen y mantienen la identidad de nuestra nación. Son los testigos que dejan registrado el entorno dónde vivimos.

Tenemos que ser conscientes de que los artistas viven en una línea muy delgada que está entre la vocación, la poca oferta laboral y las precariedades del cotidiano.

Radiografía del sector: ¿qué dicen los datos?

La semana pasada la dediqué a hacer una encuesta a decenas de artistas conocidos a nivel nacional y a analizar esos datos.

Artistas que cuentan con una trayectoria de 6 a 20 años, el 100% dice que su estabilidad económica está dentro de lo inestable y moderadamente inestable.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/14/whatsapp-image-2026-09-11-at-40749-pm-ef461f6d.jpeg Lizander Jiménez, artista plastico. (CEDIDA POR EL AUTOR)

Esto crea una gran preocupación porque la continuidad de las obras de estos artistas pueden verse afectadas por la inestabilidad económica y en el peor de los casos puede terminar esta carrera y decidir tomar riendas para otro oficio que le sea más rentable.

La precariedad de estos artistas muchas veces es cíclica. Los datos revelan que el 63.6% de los artistas ha tenido entre 1 y 5 meses al año y algunos más de 6 meses, donde los ingresos del arte no cubren sus necesidades básicas.

Esto obliga a los artistas a tener que diversificarse hacia la docencia, la gestión cultural o empleos ajenos al sector para sobrevivir .

Las principales dificultades que los artistas señalan dentro de esta encuesta son las siguientes:

El escaso o nulo acceso a financiamiento , becas y fondos públicos.

, y fondos públicos. La falta de políticas públicas e incentivos reales de apoyo al sector .

e incentivos reales de . Los bajos precios y la escasa valoración económica de la obra de arte en el mercado local.

La percepción social del artista en RD: entre el consumo y el olvido

¿Cómo percibe la República Dominicana a los artistas en general? En esto tenemos dos caras de la moneda.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/14/whatsapp-image-2026-09-11-at-40830-pm-a4a36a10.jpeg Betzaida Montero, fotógrafa y artista plástica. (CEDIDA POR EL AUTOR)

De un lado, quieren que sean embajadores de la dominicanidad, que representen el arte dominicano en todo su esplendor, pero por el otro lado, se le ve como un mercader y su obra es tratada bajo la lógica de consumo rápido donde el valor de su trabajo, intelectual y manual no es visible y no se le da la importancia necesaria.

Esto crea un abismo entre el aplauso público y el desamparo institucional.

Ante la ausencia de un mercado del arte sostenible y rentable, y la falta de galerías tradicionales que sean accesibles para los artistas, han tenido que buscar la forma de mostrar su arte y autogestionarse.

La encuesta demostró que la principal vía de ventas para los artistas no son las élites de galerías físicas, sino que es una combinación de varios elementos como el contacto personal, redes sociales, comisiones directas y las plataformas internacionales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/14/whatsapp-image-2026-09-11-at-40932-pm-ef865c78.jpeg Maico Berroa, artista plástico y tatuador. (CEDIDA POR EL AUTOR)

Lo que quiere decir que están obligados a la digitalización forzada de sus trabajos para poder sobrevivir en un entorno que cada día tiene menos oportunidades.

¿Cuál sería el camino hacia una emancipación económica?

Para cambiar esta triste realidad que viven los artistas dominicanos, la encuesta coincide en tres puntos que son fundamentales para mejorar el sector:

Educación y mentalidad empresarial: el 100% de los encuestados coincide en que las herramientas que más hacen falta son la administración y finanzas, el marketing y la comunicación, las ventas y la negociación, y la gestión de proyectos. Como bien apuntaba uno de los participantes en la encuesta, urge integrar la gestión cultural y de proyectos como materias formativas para que los artistas dejen de ver el dinero y el comercio como antagónicos al arte. Más Políticas Públicas: el 100% de la muestra califica el apoyo institucional como "muy importante" o "esencial" (50% y 50% respectivamente). Se reclaman ayuntamientos más abiertos a programas de muralismo inclusivo, exenciones de impuestos para artistas emprendedores y fondos concursables transparentes, que no dependan de la temporalidad política ni de favoritismos políticos. La versatilidad como resistencia: las experiencias de éxito compartidas en la encuesta demuestran que vivir del arte en el país no es algo imposible, pero requiere un cambio de enfoque. El artista contemporáneo dominicano necesita desarrollar distintas habilidades y abrirse a otras áreas de trabajo: conectar la plástica con la docencia, el diseño, la gestión y la creación de proyectos comerciales o industriales. También debe apostar por el trabajo colectivo, crear alianzas dentro y fuera del país y buscar oportunidades en los mercados internacionales.

El arte como infraestructura social

Voy a cerrar este artículo diciendo que invertir en el arte no es una caridad a la cultura, sino una necesidad para la salud mental, la democracia, la economía y el fortalecimiento de la identidad dominicana.

Si no, veamos ejemplos como Corea o Japón, que han invertido durante años en su cultura y vemos los resultados actualmente.

Un país que no garantiza condiciones dignas para sus creadores de arte, está condenado a ser un país que va a consumir una cultura vacía y estéril.

El cambio radica en pasar de ser un artista aislado por la sociedad que "lucha contra la corriente" al emprendedor articulado por leyes, educación financiera, mercados justos y políticas públicas estables.