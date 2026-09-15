×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Hablando con el pediatra
    | 3 min de lectura

    Educación y salud: indicadores de progreso y desarrollo

    Neonatos y madres dominicanas sufren las consecuencias de una medicina fragmentada

    Expandir imagen
    Educación y salud: indicadores de progreso y desarrollo
    La mortalidad materna y neonatal siguen siendo desafíos de la salud pública que requieren atención, prevención y acceso oportuno a servicios de calidad. (SHUTTERSTOCK)

    Nuestros niños recién nacidos y nuestras madres recién paridas enferman, se complican y mueren de lo mismo desde hace seis décadas. Y, aunque es cierto que el país ha avanzado bastante en la medicina moderna, esta es un privilegio reservado a una pequeña proporción de nuestra población.

    He leído un artículo publicado en el periódico digital Acento (3/sept./2026) escrito por un profesional que es demógrafo y estadístico, el Dr. Julio César Mejía Santana.

    Tiene datos y cifras que incluso los médicos no manejamos tan bien como él, que invito a leerlo in extenso y que tomé como referente para este escrito que no necesariamente son sus propias opiniones.  

    Causas de mortalidad

    Nuestros niños recién nacidos, en su periodo neonatal inmediato (los primeros 7 días) y más adelante, se siguen enfermando y muriendo de lo mismo:

    • Por distrés respiratorio, prematuridad, retraso del crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer y por infecciones intrahospitalarias cuyos diagnósticos muchas veces no se sustentan en evidencias científicas.
    • Por la ignorancia de la mayoría de las mujeres que asisten a nuestros hospitales sin chequeos o muy pocas evaluaciones de su embarazo previas al parto.
    • Por hospitales sin las garantías de agua potable o electricidad permanentes y la politización de la medicina y el personal médico.

    Nuestras mujeres se complican y mueren, durante el embarazo y el parto, por las mismas enfermedades y situaciones de hace años, muchas de ellas prevenibles.

    • Hemorragias postparto.
    • Infecciones.
    • Trastornos hipertensivos.
    • Enfermedades pre existentes agravadas por la gestación.
    • Anemia y mala nutrición previas.
    • Nivel educacional inexistente o muy bajo.
    • Demasiadas desigualdades socio-económicas: matrimonios tempranos, embarazo en adolescentes, analfabetismo al menos funcional y la pobreza extrema que, aunque ha disminuido, sigue siendo muy alta.

    Lo dicho es para que la población entienda que el progreso y el desarrollo de los pueblos va mucho más allá de un vehículo del año o plazas comerciales de lujo... que no está mal, si al mismo tiempo contáramos con una sociedad en la que la mayoría de su gente ha podido acceder a una educación y salud pública de calidad.

    Porque un país en el que tantas personas siguen en la ignorancia y enfermas nunca podrá alcanzar el desarrollo.

    REFERENCIA: La paradoja dominicana de la mortalidad neonatal (4). Dr. Julio César Mejía Santana, periódico digital Acento, septiembre 3, 2026.

    Leer más
    TEMAS -

      Pediatra neonatólogo. Director de la Escuela de Medicina de la PUCMM-CSD. Pediatra emérito y pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Pediatría. Presidente Sociedad Dominicana de Vacunología 2025-2027.