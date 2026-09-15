Educación y salud: indicadores de progreso y desarrollo
Neonatos y madres dominicanas sufren las consecuencias de una medicina fragmentada
Nuestros niños recién nacidos y nuestras madres recién paridas enferman, se complican y mueren de lo mismo desde hace seis décadas. Y, aunque es cierto que el país ha avanzado bastante en la medicina moderna, esta es un privilegio reservado a una pequeña proporción de nuestra población.
He leído un artículo publicado en el periódico digital Acento (3/sept./2026) escrito por un profesional que es demógrafo y estadístico, el Dr. Julio César Mejía Santana.
Tiene datos y cifras que incluso los médicos no manejamos tan bien como él, que invito a leerlo in extenso y que tomé como referente para este escrito que no necesariamente son sus propias opiniones.
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Causas de mortalidad
Nuestros niños recién nacidos, en su periodo neonatal inmediato (los primeros 7 días) y más adelante, se siguen enfermando y muriendo de lo mismo:
- Por distrés respiratorio, prematuridad, retraso del crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer y por infecciones intrahospitalarias cuyos diagnósticos muchas veces no se sustentan en evidencias científicas.
- Por la ignorancia de la mayoría de las mujeres que asisten a nuestros hospitales sin chequeos o muy pocas evaluaciones de su embarazo previas al parto.
- Por hospitales sin las garantías de agua potable o electricidad permanentes y la politización de la medicina y el personal médico.
Nuestras mujeres se complican y mueren, durante el embarazo y el parto, por las mismas enfermedades y situaciones de hace años, muchas de ellas prevenibles.
- Hemorragias postparto.
- Infecciones.
- Trastornos hipertensivos.
- Enfermedades pre existentes agravadas por la gestación.
- Anemia y mala nutrición previas.
- Nivel educacional inexistente o muy bajo.
- Demasiadas desigualdades socio-económicas: matrimonios tempranos, embarazo en adolescentes, analfabetismo al menos funcional y la pobreza extrema que, aunque ha disminuido, sigue siendo muy alta.
Lo dicho es para que la población entienda que el progreso y el desarrollo de los pueblos va mucho más allá de un vehículo del año o plazas comerciales de lujo... que no está mal, si al mismo tiempo contáramos con una sociedad en la que la mayoría de su gente ha podido acceder a una educación y salud pública de calidad.
Porque un país en el que tantas personas siguen en la ignorancia y enfermas nunca podrá alcanzar el desarrollo.
REFERENCIA: La paradoja dominicana de la mortalidad neonatal (4). Dr. Julio César Mejía Santana, periódico digital Acento, septiembre 3, 2026.