Del matrimonio esperado a una realidad llena de incertidumbre

El matrimonio puede atravesar momentos de crisis que requieren apoyo y orientación profesional. ( SHUTTERSTOCK )

Dra. Simó: me casé hace cinco meses, pero mi matrimonio no es lo que esperaba. Mi dichoso esposo tiene una hija de apenas semanas.

Después de nuestra boda han surgido muchas sorpresas, como deudas por juegos de casino, pero no cualquier tipo de deudas: son millones y millones de una sociedad que tenía con otras personas.

El domingo me enteré de que la mamá de su hija salió positiva al VIH. Él lleva tres pruebas negativas, pero me da miedo hacérmela.

También me da miedo irme de la casa y que él haga una locura, pero más miedo me da que me haga algo a mí... ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo inicio? ¿Cómo salgo de esta locura en la que estoy?

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Respuesta

Te leo y no puedo imaginarme el torbellino emocional que estás manejando, pues es como descubrir que tu pareja no es lo que creías, que se trata de otra persona, y no es para menos.

Una relación que desde el inicio esté marcada por las mentiras, traiciones y adicción no tendrá nada bueno que ofrecerte, pues hablamos de un mentiroso, ludópata (adicto al juego) y manipulador.

Debes entender que no eres la responsable de lo que él haga con su vida. Quedarte pensando en eso solo te traerá más agotamiento y laceración en tu salud mental.

Busca personas que te apoyen. Luego, debes hacerte la prueba de VIH, asesorarte bien con un abogado y comenzar la consulta con un buen especialista en codependencia.

¡Mujer! Debes convencerte de que no tienes que cargar con responsabilidades que no son tuyas y que, por más esfuerzo que inviertas, el otro puede aprovecharse para seguir en sus hábitos disfuncionales; es decir, apostando, siendo infiel y tú cada día con menos fuerzas.