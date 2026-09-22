La medicina no se debe politizar

Hay un incremento de casos de sarampión en poblaciones no vacunadas. ( SHUTTERSTOCK )

La politización de la medicina y la salud pública no es aconsejable en ningún país, porque los resultados siempre serán malos: incertidumbre y desconfianza en la población, reticencia de los padres a vacunar a sus hijos y el resurgimiento de enfermedades infectocontagiosas.

Una realidad que se vive en los EE. UU. desde que en ese país se ordenó bajar la cobertura pediátrica de 18 a 11 vacunas, que era lo que se hacía de manera rutinaria, eficaz y universal.

Y tener que estar luchando contra 39 nuevos brotes de sarampión y enfrentamientos innecesarios con la comunidad científica y las sociedades médicas especializadas.

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"Sigan las directrices de la Academia Americana de Pediatría, La Academia Americana de Médicos Familiares y las del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, no las órdenes ejecutivas ajenas a la verdad científica" fueron las palabras del gobernador de Filadelfia Josh Shapiro quien se trasladó al Children´s Hospital of Philadelphia (CHOP) donde firmó una orden ejecutiva estatal para proteger el acceso a las vacunas, a los médicos y a la medicina basada en la evidencia científica y no a decisiones políticas que a todas luces están perjudicando a la salud pública en los EE. UU. particularmente a los niños. "No quiero que se dejen guiar por personas que carecen por completo de la cualificación necesaria para dar consejos médicos y que están restringiendo nuestras libertades aquí en Pensilvania y en todo el país".

Nuevo brote de sarampión

Es que en Filadelfia hay un brote de sarampión que amenaza incluso a los niños recién nacidos en las unidades de cuidados intensivos neonatales del CHOP, el hospital pediátrico más prestigioso en la prestación de servicios asistenciales e investigación médica pediátrica de los EE. UU.

"Estamos trabajando para administrar tratamiento preventivo con anticuerpos a todos los bebés de nuestras Unidades de Cuidados Intensivos para protegerlos contra el sarampión"(informó WHYY) la principal organización de medios públicos y periodismo independiente, riguroso y basado en los hechos de la ciudad de Filadelfia.

Los CDC han confirmado más de 3,000 casos de sarampión en lo que va de año en los EE. UU. convirtiéndose en el peor brote registrado en ese país desde 1991 y, el 96 % de los casos corresponden a personas no vacunadas o cuyo esquema de vacunación no estaba completo.

Lamentablemente, las personas y las instituciones públicas cambian por la presión política para hacerlo mal. No así para los virus y las bacterias, que tienen sus reglas y cuando cambian es para hacerlo mejor, volviéndose más patógenos.