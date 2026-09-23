Optimización nutricional preconcepcional: la ventana que casi nadie aprovecha

La preparación nutricional y metabólica para un embarazo requiere al menos tres meses previos a la concepción para optimizar la maduración del ovocito y la espermatogénesis. ( SHUTTERSTOCK )

Cuando una paciente me dice que quiere buscar embarazo "el mes que viene", lo primero que le explico es que ya llegamos tarde a la parte más interesante.

El ovocito que va a ovular dentro de noventa días ya está madurando hoy, y la espermatogénesis tarda un tiempo parecido. Ese trimestre previo es, nutricionalmente hablando, donde se juega el partido.

Suplementos necesarios

El clásico sigue siendo el ácido fólico.

Se recomienda de 400 a 800 microgramos diarios iniciados al menos un mes antes de la concepción, aunque yo prefiero arrancar tres meses antes, porque el tubo neural se cierra dentro de los primeros 28 días posconcepción, casi siempre antes de que la mujer sepa que está embarazada.

En antecedente de defecto del tubo neural la dosis sube a 4 mg.

Pero el fólico no viene solo: un consenso internacional de expertos coincidió en la importancia de suplementar vitamina D, ácido fólico, yodo y hierro en el período preconcepcional. En nuestra población dominicana yo añado siempre ferritina —no solo hemoglobina—, vitamina D y B12, sobre todo en dietas restrictivas o en pacientes con cirugía bariátrica previa.

Ahora, la parte que casi nunca se dice en voz alta: tres meses de optimización no deshacen quince años de desorden metabólico.

Puedo llenarte los depósitos de folato en seis semanas, pero no puedo revertir en seis semanas una resistencia a la insulina que llevas construyendo desde los veinte, ni una esteatosis hepática, ni una masa muscular que nunca se entrenó, ni una ferritina de 8 que viene de una década de menstruaciones abundantes sin tratar.

La suplementación corrige déficits de nutrientes; no corrige una historia.

Y aquí entra el tema controversial: los análogos de GLP-1. No están recomendados en el embarazo, y la conducta estándar es suspenderlos antes de buscar.

Desde la farmacología, semaglutida (vida media ~7 días) y tirzepatida (~5 días) requieren suspensión al menos 35 días antes de la concepción, siguiendo la regla de cinco vidas medias; la mayoría de las fichas técnicas son más conservadoras y piden dos meses.

El problema real no es la suspensión, es lo que pasa después.

Un estudio publicado en JAMA en diciembre de 2025 evaluó la ganancia de peso gestacional y los desenlaces del embarazo tras la descontinuación de GLP-1, y se asoció a mayor ganancia de peso gestacional y a más riesgo de parto pretérmino, diabetes gestacional y trastornos hipertensivos.

Datos presentados en 2026 son algo más tranquilizadores, y sugieren que haber usado GLP-1 antes del embarazo puede incluso beneficiar al optimizar la salud metabólica preconcepcional. La lectura que hago en consulta es esta: el fármaco no es el enemigo, el rebote sí.

Por eso suspender el fármaco no puede significar suspender el acompañamiento. Esa ventana de uno a tres meses es precisamente cuando hay que proteger la masa muscular con proteína y fuerza, reponer micronutrientes que la pérdida rápida de peso suele dejar cortos, y estabilizar la glicemia antes de concebir.

Además, la fertilidad mejora al bajar de peso, y el vaciamiento gástrico enlentecido puede comprometer la absorción de anticonceptivos orales.

Tres meses bien trabajados no borran quince años, pero mejoran el terreno sobre el que va a implantarse ese embarazo. En mi consulta nunca he visto que empezar tarde sea lo mismo que no empezar.