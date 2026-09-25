Cuando la confianza también se rompe por dinero

La falta de transparencia financiera también es una forma de violencia. ( SHUTTERSTOCK )

Pregunta: Hola, Dra. Ana. Mi esposo quiere que tome un préstamo en el banco para comprar una casa. No me ayudó con mis estudios y me hizo una mala jugada con un negocio que, supuestamente, era de los dos.

Al final, al momento de venderlo, estaba a nombre de su papá y a mí no me correspondió nada de la venta, a pesar de que abandoné mi trabajo y le dediqué un año completo a ese negocio.

Cuando lo vendió, me dijo que no me tocaba nada, que no invertí nada en él. Tengo miedo de que vuelva a engañarme, otra vez con la ayuda de su papá. ¿Qué hago?

Respuesta

Te leo y no puedo imaginarme el torbellino emocional que estás manejando, pues es como descubrir que tu pareja no es lo que creías, que se trata de otra persona, y no es para menos.

Cuando tu pareja no es capaz de transparentar lo económico y hace cosas para que financieramente no puedas ver la mejoría, no es un lugar seguro, y esto es considerado un tipo de violencia.

Este es el tipo de traición que muchas veces minimizamos, pues no es pasional, pero causa el mismo impacto. No puedes confiar, ni siquiera debes volver a sacrificarte soltando todo, esperando una muestra de agradecimiento o equidad.

Debes retomar el conseguir un trabajo, crear una seguridad económica para que puedas estar tranquila y comenzar a practicar el "no" ante sus requerimientos.

Él intentará hacerte sentir mal cuando le expreses tu negativa y, en ese momento, debes recordar que él no es de confiar y que, con hechos, te ha demostrado el poco compromiso que tiene contigo.

Te puede interesar Una traición no debe hacerte olvidar tu propio valor