Enterovirus Coxsackie: responsable de la enfermedad boca-mano-pie

El virus Coxsackie causa la enfermedad de boca-mano-pie, caracterizada por ampollas en niños de 1 a 3 años, principalmente en verano. ( SHUTTERSTOCK )

Este virus es llamado así porque fue aislado por primera vez en un pueblo del condado de Greene, estado de Nueva York, llamado Coxsackie en el año 1948, y es el responsable de la enfermedad boca-mano-pie que vemos en la consulta pediátrica.

Preguntas comunes

–"Doctor: ¿y esto ahora qué es?".

Esto no es de ahora, es una enfermedad viral que incluye pequeñas ampollas en la boca, lengua, palmas de las manos y plantas de los pies, aunque también pueden aparecer en las nalgas del niño.

Su pico de aparición más alto está entre 1 y 3 años de edad, es común en el verano y raras veces puede verse en adultos.

–¿Es peligroso?

Para la gran mayoría de los niños es una enfermedad leve, la fiebre y el malestar en su fase inicial pueden ser muy intensos, para desaparecer gradualmente en una semana e irse así como entró.

Solo en raras ocasiones el virus produce una enfermedad severa como la meningitis o una inflamación del corazón o miocarditis. Sin embargo, en la mujer embarazada o en personas con su sistema inmunológico debilitado podría comportarse como una enfermedad peligrosa.

Y, como se transmite de persona a persona, el niño infectado no debe asistir a clases por unos 8 a 10 días y la madre de ese niño si está embarazada debe evitar contagiarse.

El virus se encuentra en fluidos y secreciones nasales, en la garganta y en las heces de los niños enfermos.

Un niño puede contagiar a otro cuando las manos, alimentos y juguetes contaminados son llevados a la boca o cuando el personal a cargo de su cuidado es poco calificado, pasando la enfermedad a través de sus manos, objetos y pañales, en la escuela, el preescolar o la guardería.

Te puede interesar Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF): qué es, síntomas y cómo prevenirlo

–¿Puede repetir?

Sí, porque la infección por el virus Coxsackie (son varios tipos) produce una inmunidad específica al virus que en ese momento produjo la enfermedad.

–¿Hay alguna vacuna?

No hay vacuna, precisamente por eso, porque es un virus cambiante con muchas variantes, tampoco hay tratamiento antiviral para tratarlo.

En fin, es importante que las escuelas, preescolares, colegios y maternales cuenten con personal capacitado, protocolos de higiene y prevención no solo para prevenir el virus boca-mano-pie, sino también otros virus y bacterias frecuentes en conglomerados de niños.

Que exijan la vacunación completa de cada niño y exista un ambiente seguro donde el bienestar sea la prioridad, y que una enfermedad no convierta la inversión económica de los padres en la educación de sus hijos en una carga que cada día sea haga más pesada.