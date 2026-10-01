¿Cómo manejar los primeros amores de una adolescente?

El exceso de control y las prohibiciones en el primer amor adolescente solo generarán distanciamiento y posibles rebeldías futuras. ( SHUTTERSTOCK )

Pregunta: Dra. Ana, tengo una niña de 16 años. Le descubrí por el teléfono unos amores en la escuela con un niño nuevo. No lo conocemos ni sabemos de su vida; solo sabemos que estudia ahí y que estudian juntos.

Le prohibí los amores y comuniqué al área de psicología la situación para que no tengan contacto, ya que ella, fuera de la escuela, siempre está bajo mi supervisión y sale solo con nosotros.

No permitimos que vaya donde una amiguita sola. Si la invitan a una actividad, la llevo y comparto también; aunque le dé su espacio, no sale sola. No puedo permitirle amores con tan solo 16 añitos. Usted sabe cómo está la vida de difícil hoy en día. ¿Qué me recomienda?

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Respuesta

Mamá! Creo que aún no te has percatado de que tu hija ya tiene 16 años y que estar prohibiéndole unos amores va a crear mayor distanciamiento entre ustedes.

Lo peor es que, cuando tenga 18 y ya asista a la universidad, acabará con medio mundo y tú ni te enterarás. Solo dirás: "No sé por qué mi hija no me cuenta nada".

¿No te parece más sensato hablar con ella, pedirle que te cuente siempre las cosas y que, bajo las reglas del hogar, pueda tener su novio? La idea es acercarla a ti, no que seas el ogro.

Mi última recomendación es que hagas el ejercicio de recordar cuando tenías esa edad y percibir cómo veías tú ese panorama y qué te hubiese gustado recibir de tu mamá.