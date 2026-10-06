El virus de los Andes (ANDV) y el futuro de la humanidad

El virus Andes representa una creciente amenaza de alta mortalidad y difícil diagnóstico. ( SHUTTERSTOCK )

Es un virus emergente relativamente nuevo, identificado por primera vez en el año 1995 en Argentina y aislado en humanos en el 2002 en Chile, que produce el síndrome pulmonar por hantavirus con una alta mortalidad (25 % - 40 %) que progresa rápidamente desde una enfermedad febril hasta insuficiencia respiratoria grave y shock en pocas horas o días.

No tiene tratamiento antiviral ni vacuna autorizada y el médico está limitado a su detección temprana, a dar soporte vital y cuidados intensivos.

Los síntomas

Su sintomatología es muy similar a la de otras enfermedades tropicales propias de nuestros países: Influenza, infección por coronavirus, legionela, micoplasma, leptospirosis, malaria y dengue.

Se adquiere por la inhalación de excrementos pulverizados de roedores como ratones y musarañas (parecidos al ratón con hocico largo) en casas y locales cerrados y por contacto directo con materiales contaminados en vertederos y basureros.

Tiene un periodo de incubación bastante largo, de 6 a 8 semanas, y su diagnóstico es muy difícil por su parecido con otras zoonosis.

Cómo identificarlo

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/06/shutterstock2778123755-8505b617.jpg El virus Andes tiene un periodo de incubación bastante largo, de 6 a 8 semanas, y su diagnóstico es muy difícil por su parecido con otras zoonosis. (SHUTTERSTOCK)

Entonces, para identificarel virus Andes, el médico deberá tener un alto índice de sospecha y la historia de viaje a zonas en las que el virus es endémico. Su tratamiento se limita a dar soporte ventilatorio y del volumen circulatorio del paciente para evitar el fallo respiratorio y el shock.

El ANDV, además de ser endémico en Argentina y Chile, ha hecho presencia en Brasil, Paraguay, Países Bajos, Reino Unido, Alemania, Suiza, Francia, España y los Estados Unidos.

Esto es debido a la conectividad, al turismo aéreo y de cruceros, porque para los virus y bacterias ya no existen distancias tan largas que no puedan recorrer en pocas horas o días.

Virus y bacterias, conocidos y por conocer, son amenazas invisibles, pero reales, que debido en gran medida a la acción irracional del hombre (deforestación, irrespeto al medio ambiente y a la biodiversidad y la explotación minera que envenena nuestras aguas y seca nuestros ríos) ha obligado a muchos patógenos a abandonar a las especies propias de su hábitat para migrar a la especie humana y enfermarnos.

En fin, es razonable pensar que el futuro de la humanidad pronto estará a merced de los virus y bacterias, porque, además, la sociedad global está dando la espalda a la verdad científica, un obstáculo que nos impedirá cambiar de rumbo hacia objetivos más justos, sanos y promisorios.

REFERENCIA: Andes Virus – A Clinical Review. Gavin H. Harris and Cols. New England Journal of Medicine. Publicado en Julio 15, 2026. DOI: 1056/NEJMra 2606651. Vol. 395 No. 13.