Reflujo: ¿es lo que comes o cómo lo comes?

Más allá de eliminar alimentos específicos, el manejo efectivo del reflujo gastroesofágico depende de los hábitos diarios. ( SHUTTERSTOCK )

En mi consulta, casi todo paciente con reflujo llega con la misma pregunta: «Doctora, ¿qué tengo que dejar de comer?». Es una pregunta válida, pero la evidencia reciente me hace responder con otra pregunta: «¿A qué hora, en qué cantidad y a qué velocidad estás comiendo?».

El reloj también juega un papel

Empecemos por el reloj. En un ensayo cruzado con 32 pacientes con reflujo, cenar temprano disminuyó el tiempo de exposición al ácido estando acostado y el número de episodios nocturnos.

La misma relación aparece a gran escala: un estudio japonés publicado en 2025 con 60 392 niños encontró que acostarse dentro de los 120 minutos posteriores a la cena aumenta el riesgo de enfermedades relacionadas con el reflujo.

Y en adultos, comer dentro de las tres horas previas a dormir se asoció con mayores probabilidades de desarrollar reflujo. La gravedad trabaja a nuestro favor cuando estamos de pie; cuando nos acostamos con el estómago lleno, trabaja en contra.

La cantidad también pesa. En pacientes evaluados durante dos días, una comida de alto volumen aumentó el número total de episodios de reflujo. Con la velocidad, la ciencia es menos contundente.

En voluntarios sanos, comer rápido incrementó los episodios de reflujo, pero en pacientes ya diagnosticados medidos con impedancia-pH, la rapidez al comer no cambió el número total de episodios.

Aun así, en una muestra de 4 669 adultos iraníes, quienes masticaban poco tenían hasta un 91 % más de riesgo de reflujo frecuente, mientras que almorzar en más de 10 minutos se asoció con un riesgo un 30 % menor.

Mi lectura clínica: comer despacio no es una cura, pero sí reduce el volumen y mejora la percepción de saciedad.

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Más allá de la lista de alimentos prohibidos

¿Y la comida? Importa, pero como patrón más que como lista negra. Un estudio rumano de 2026 encontró mayor riesgo en quienes combinaban comidas tardías con patrones alimentarios proinflamatorios. Por eso prefiero identificar los detonantes individuales de cada paciente antes que prohibir de forma universal el café, el tomate o el picante.

Aquí entra un actor que pocos consideran: la microbiota. El esófago no es estéril; tiene su propia comunidad bacteriana. Una revisión de 2025 en Frontiers in Immunology propone que la disbiosis podría favorecer el reflujo activando receptores tipo Toll, la COX-2 y el inflamasoma NLRP3, además de alterar la motilidad.

Se ha descrito que un perfil con más anaerobios gramnegativos se asocia a estados patológicos como el reflujo y el esófago de Barrett.

El círculo se cierra con los inhibidores de la bomba de protones. Son útiles y necesarios en muchos casos, pero un metaanálisis de 19 estudios mostró que su uso aumenta moderadamente el riesgo de sobrecrecimiento bacteriano (SIBO), y la evidencia de secuenciación indica que se asocian a alteraciones moderadas de la microbiota alta y distal.

Tratar el síntoma sin revisar hábitos puede perpetuar el problema.

Mi recomendación práctica: cena ligera, tres horas antes de acostarte; porciones moderadas; 15 a 20 minutos por comida; un patrón alimentario antiinflamatorio; y nunca suspender ni prolongar medicamentos sin supervisión. El reflujo rara vez es un solo alimento. Casi siempre es un estilo de vida.