¿Qué hacer cuando tu pareja no comparte una fantasía sexual?

La urofilia, también conocida como ducha dorada, consiste en la excitación que se obtiene al orinar o ser orinado durante el acto sexual. ( SHUTTERSTOCK )

Pregunta: Doctora Ana, tengo una fantasía íntima que me gustaría experimentar con mi esposa, pero a ella no le gusta y no quiere hacerlo. La fantasía consiste en que ella me orine encima.

Solo pensarlo me excita, pero ella está molesta conmigo porque dice que la presiono con eso. Yo entiendo que ella está para complacerme.

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Respuesta

La urofilia, también conocida como ducha dorada, consiste en la excitación que se obtiene al orinar o ser orinado durante el acto sexual.

Las razones por las que se desarrolla son multifactoriales, y siempre es bueno acudir a consulta para entender su origen, aunque la mayoría de las personas que fantasean con esto no buscan ayuda para modificarlo.

La búsqueda de ayuda se centra, básicamente, en los contratiempos que surgen porque la pareja no quiere realizar esta práctica.

Fíjate cómo entiendes que tu esposa tiene que hacerlo porque piensas que está para complacerte, pero no es así. En el sexo nada debe hacerse por obligación, pues las consecuencias pueden ser fatales para la relación y la dinámica sexual.

El daño también se agrava cuando te enfocas en que esta es la única forma de lograr la plenitud sexual (fijación sexual). Por esto, lo recomendable es explorar otras posibilidades que sean placenteras para ambos.