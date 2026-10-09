5 preguntas que te debes hacer antes de tomar un préstamo

Antes de solicitar un préstamo, es importante evaluar la capacidad de pago, las tasas de interés y las condiciones del crédito para evitar que una deuda se convierta en una carga para las finanzas personales. ( SHUTTERSTOCK )

Entrar en una deuda tiene consecuencias a mediano, corto o largo plazo. O las tres juntas. Pueden ser consecuencias negativas, positivas o muy positivas.

La diferencia de las consecuencias no está en el uso que le demos al dinero de otros, sino en el futuro que construyamos. Si esa deuda nos llevará a aumentar nuestro patrimonio o nuestro ingreso, es una cosa; si tendré que buscar dinero cada mes sin que mi patrimonio aumente, es otra.

A ver: tomo un préstamo para comprar mi casa propia, dejaré de pagar alquiler y cada vez que haga un pago deberé menos. Por otro lado, si hago un negocio con el dinero y gano, estaré en el lado positivo.

También, al pagar deudas de mayor costo con un nuevo crédito, puedo reducir mis compromisos y con ello estar del lado correcto de la balanza. En este último ejemplo viene la gran interrogante: ¿Cambiaré lo que me llevó a la deuda?

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Cinco preguntas clave al pedir un préstamo

Aquí te dejo una lista de cinco preguntas que debemos hacernos antes de tomar una deuda:

¿Puedo pagar la cuota sin sacrificios?: Uno de los mayores errores que observo en clientes de asesorías financieras personales es no hacer un pre y un pospresupuesto antes de tomar la deuda. No tienen idea de adónde va su dinero, por lo que no saben si pueden reducir algunos gastos para poder pagar el nuevo compromiso que asumirán. Solo inflan el pecho y dicen, "yo puedo". ¿A cuánto tiempo es la tasa fija?: Una variación puede llevarnos a un gran sacrificio. Asumir un compromiso futuro sin saber si podremos cumplirlo suele llevar a futuros problemas de liquidez. Muchas veces vale la pena pagar más por fijar un tiempo mayor. Todo depende de qué tan holgada es mi disponibilidad. ¿Puedo hacer abonos sin penalidad?: Este es un punto muy subvalorado por los tomadores de créditos y que suele costar demasiado a aquellos que no lo toman en cuenta. Después de cierto tiempo solemos tener mayores ingresos, o recibimos algún tipo de compensación extra. Es hora de reducir el monto de nuestro préstamo, pero ¿tendré que pagar multas por hacerlo? Si abono me cuesta, y si no lo hago, también. ¿He visto más opciones para comparar?: Confiar en nuestro asesor del banco es bueno, pero a la hora de la verdad puede salir caro. Siempre sugiero buscar una o dos propuestas antes de ir a visitar a mi ejecutivo de cabecera. Con estas opciones a la mano, es hora de negociar. ¿Estoy dispuesto a vivir mensualmente con menos dinero?: No siempre es así, pero asumir una cuota lleva, en muchos casos, a comprometer parte de lo que ingresamos y usamos para otras cosas. No todos estamos en la disposición de vivir con menos. El problema aquí no es de números, sino de una decisión mental. Tanto el que asume la cuota, como de los que dependen de nuestro ingreso.

Vuelvo a la pregunta antes de las 5 que aquí respondí. Si es para pagar deudas que ya tengo: ¿Estoy dispuesto a cambiar lo que a ellas me llevó?

Ese cambio no es fácil, pero no cambiar me llevará a aumentar mi problema infinitamente. Llegará un día que el problema será tan grande que la solución será demasiado dolorosa.

Aumentar mis ingresos o mi patrimonio con deudas es una inteligente opción, pero no todos estamos preparados para ese paso. No es no darlo, es prepararnos para poder sacar provecho al dinero de otros.