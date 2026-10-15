¿Mi ex debe llevar a su esposa a las actividades de nuestros hijos?

Existen claves para manejar la presencia de la nueva esposa de tu ex en las actividades de tus hijos. ( SHUTTERSTOCK )

Pregunta: Dra. Ana, la actual esposa de mi ex esposo fue la manzana de la discordia. Ahora quiere llevarla a los actos donde yo estoy (actividades de nuestros hijos). ¿Es saludable querer imponerle a la exesposa a la actual esposa, que en su momento fue su amante?

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Respuesta

Es difícil digerir tantas dificultades con alguien que en su momento fue parte de tu vida y que, en la actualidad, quiere imponer sus decisiones. Sin embargo, no debes enfocarte únicamente en el malestar que te produce que él la lleve a lugares donde entiendes que no le corresponde estar.

Te diría que trabajes en tu sanación, en continuar, en pasar página y en aceptar que quien te falló fue él. Centrarte en que ella "desbarató la familia" no te dará paz.

Eres responsable de cómo te afectan las cosas; quítales ese poder a los demás. Un punto muy importante es sentarte a conversar con tu ex y pedirle que, por un tiempo, respete tu malestar y no la haga partícipe de esos momentos. Puedes explicarle que entiendes que, con el tiempo, aprenderás a manejar esa incomodidad.

Si aún tiene cierto grado de consideración hacia ti, lo respetará, pero no permitas que eso sea lo que determine tu proceso para sacar de tu vida ese malestar.