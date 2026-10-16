El renacer de lo vintage: moda sostenible como manifiesto artístico

Adoptar la moda circular nos obliga a ser mucho más creativos. ( LUIGGY MORALES )

La forma en que nos vestimos es, quizás, nuestro lienzo más cotidiano. Cada mañana, al elegir qué piezas ponernos, estamos curando una pequeña exposición andante de nuestra identidad.

Durante las últimas décadas, el modelo del fast fashion o "moda rápida" nos acostumbró a ver la ropa como algo desechable, priorizando la inmediatez sobre la calidad.

Sin embargo, hoy estamos presenciando un giro cultural fascinante: los bazares de segunda mano y el rescate de prendas vintage han dejado de ser simples alternativas económicas para convertirse en una postura estética, creativa y ética.

La moda como conciencia

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/16/whatsapp-image-2026-10-15-at-45300-pm-2-d682b97a.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/16/whatsapp-image-2026-10-15-at-45300-pm-2-d682b97a.jpeg Los bazares de segunda mano y el rescate de prendas vintage se han convertido en una postura estética, creativa y ética. (LUIGGY MORALES)

El problema con nuestro actual ritmo de consumo es insostenible.

Según datos avalados por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE), la industria de la moda es responsable de aproximadamente el 10% de las emisiones mundiales de carbono y consume cerca del 20% del gasto total de agua a nivel global.

Frente a este panorama alarmante, buscar refugio en la moda sostenible y el rescate de prendas de otras décadas no es un simple capricho retro; es una intervención artística en contra de la cultura de lo desechable.

Una segunda vida para la ropa

Adoptar la moda circular nos obliga a ser mucho más creativos. En lugar de copiar los maniquíes idénticos que dictan las grandes cadenas cada semana, buscar en tiendas de segunda mano nos reta a mezclar texturas, épocas y proporciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/16/whatsapp-image-2026-10-15-at-45300-pm-3-ab80587a.jpeg La moda sostenible y el rescate de prendas de otras décadas no es un simple capricho retro; es una intervención artística en contra de la cultura de lo desechable. (LUIGGY MORALES) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/16/whatsapp-image-2026-10-15-at-45300-pm-1-2c7d5781.jpeg La moda sostenible y el rescate de prendas de otras décadas no es un simple capricho retro; es una intervención artística en contra de la cultura de lo desechable. (LUIGGY MORALES) ‹ >

Es un ejercicio de diseño constante. Además, al rescatar prendas del pasado, nos reencontramos con materiales nobles y duraderos que la industria masiva ha ido reemplazando por plásticos y poliéster.

Volver a sentir el algodón puro, el lino o el rayón—especialmente en nuestro contexto caribeño, donde buscamos frescura a través de piezas de indumentaria relajadas o de estilo streetwear tropical—eleva tanto nuestra comodidad física como nuestro respeto por el medio ambiente.

En la República Dominicana, esta cultura de la moda sostenible y los eventos de intercambio está tomando una fuerza inspiradora.

En abril de este año, tuve la oportunidad de vivir esta energía de primera mano al participar en la organización de un bazar sostenible de fin de semana realizado en el espacio de Perpetual Lab, en colaboración con el colectivo Karibevinge.

En encuentros como este, queda claro que las personas ya no solo buscan comprar ropa; buscan comunidad, aprecian el valor de las piezas curadas con intención y apoyan un ecosistema donde el diseño local y la reutilización van de la mano.

Los números confirman que no estamos ante una moda pasajera. El reciente informe Resale Report 2025 de la plataforma global ThredUp revela que el mercado de ropa de segunda mano creció un 15% durante 2024, alcanzando cifras de participación históricas.

Las proyecciones indican que este sector seguirá creciendo de manera acelerada, superando el crecimiento del mercado tradicional de indumentaria de aquí a 2029.

El arte nos enseña a mirar el mundo desde nuevas perspectivas, y la moda sostenible hace exactamente eso con nuestros armarios. Usar ropa vintage o apostar por textiles naturales y diseñadores locales es nuestro manifiesto diario.

Es demostrar que el verdadero estilo no se compra por volumen, sino que se construye con curiosidad, creatividad y un profundo respeto por el entorno que habitamos.