¿Qué hacer si tu pareja hace comentarios que te hacen sentir mal?

Hay un límite entre los comentarios negativos de una pareja y la falta de respeto en público. ( SHUTTERSTOCK )

Pregunta:

Doctora, ¿qué opina de los hombres que, cuando están reunidos con otras personas, siempre hacen comentarios negativos sobre sus esposas? Cuando ellas se lo reclaman, ellos responden que están jugando; sin embargo, esos comentarios, de una forma u otra, las hacen sentir mal.

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Respuesta

Cuando los terapeutas hablamos de lealtad en la dinámica de pareja, nos referimos a la capacidad de cuidar siempre del otro por encima de todo y de todos.

Creo que, sin enojarte, debes expresarle que no te sientes cómoda con esa práctica, que te gustaría que te respetara y que no estás dispuesta a aceptar ese comportamiento.

Explícale que no puedes entender cómo alguien que supuestamente te ama no es capaz de cuidarte y hace ese tipo de comentarios que te hacen sentir mal.

La próxima vez que lo haga, tu actitud debe ser diferente. Él debe entender que sus acciones tienen consecuencias en tus sentimientos.