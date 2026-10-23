¿Sabes que puedes tener una deuda muy importante sin saberlo?

Preparar el retiro exige mucho más que pagar las deudas: también implica construir el patrimonio que te permitirá vivir con tranquilidad. ( SHUTTERSTOCK )

Algunos no iniciarán la lectura de este artículo por pensar que no tienen deuda alguna, como piensa una pareja que me encontré hace unos días. El señor me decía que estaba preocupado porque estaban ganando mucho más dinero que a inicio de año, pero no les sobraba para ahorrar.

—Por lo menos ya no tenemos deudas, Diego Sosa.

Con esta frase me vino una imagen a la cabeza y comencé a preocuparme por tanta gente como ellos.

Esta pareja había pasado por momentos de deudas y hace un tiempo se manejan bastante bien en ese sentido. Salieron de los inconvenientes y adaptaron sus gastos a sus ingresos. Lamentablemente, no han entendido que aún tienen una gran deuda... y es con las personas más importantes en sus vidas.

Te puede interesar 5 preguntas que te debes hacer antes de tomar un préstamo

La deuda contigo mismo

Hace cien años las personas tenían una expectativa de vida de poco más de 30 años. En cuatro generaciones esto ha cambiado enormemente. Hoy, depende de tu acceso a la medicina, el nuevo número puede ser entre 80 y 95 años. ¿Entiendes hacia dónde me dirijo?

Mis entrevistados del relato cuentan cada uno con más de medio siglo. De haber nacido hace 150 años, pudieron no haber necesitado dinero para sus próximos 40 años.

Pero, por suerte, llegaron al mundo después del encuentro de la penicilina y disfrutan de los grandes inventos tecnológicos y avances farmacéuticos que no permiten que mueran personas por dolencias que hoy resultan simples, pero que hace cien años eran mortales.

Al pasar los 60 años inicia una linda etapa de vida; ya maduros podemos disfrutar diferente de la vida. A algunos les llegan los nietos y es momento de "abuelear". Menos deseos de trabajar de sol a sol y más tiempo para lo que definimos prioritario es la consigna. Pero...

Sí, aquí viene mi 'pero' conocido por muchos: ¿Preparaste tus finanzas para poder vivir sin trabajar por obligación?

Estas personas con las que inicié mi escrito pensaban que no tienen deudas, pero le deben mucho a sus yos del futuro.

Ese futuro se les acerca rasante a toda velocidad. Al momento de querer retirarse necesitarán un patrimonio del cuál puedan vivir. ¿Está su número en negativo?

Construir tu retiro

Te explico: Hoy deberías tener un patrimonio en construcción, porque no conseguirás de la noche a la mañana el patrimonio necesario para vivir sin trabajar. En mi libro Arco Iris Financiero te enseño cómo calcularlo y los pasos a dar para llegar a él, aquí no tengo espacio para poderlo explicar de la manera adecuada.

Si no tienes el monto que te toca tener hoy, le debes a tu yo del futuro. Como ejemplo, para el país y la situación actual que viven las personas de este relato, deberían tener 10 veces lo que ganan en el año.

Lo que hacía unos 500 mil dólares de patrimonio trabajando para ellos. Esa es su deuda.

Insisto, le deben medio millón de dólares a la pareja más importante en sus vidas, los adultos experimentados que serán en 10 ó 15 años.

Claro que lo pueden lograr con menos, pero será una lucha enorme por no enfermarse y sin gastos extras para nada; contando cada centavo y con terror a que se termine el dinero de que cada mes pellizcan una parte; contando con los hijos para muchas cosas que hoy son básicas en sus vidas.

¿Suena tenebroso? Lo es. Aunque esta semana escuché a una participante en una de mis conferencias con una filosofía muy interesante, enviará a sus dos hijos a la escuela para que luego la mantengan... No sé si le dará resultado, pero no lo creo.

¿Le debes a tu yo del futuro? Te sugiero hacer tus cuentas y trazar el mejor plan para que esa etapa de tu vida sea magnífica.