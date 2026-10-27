Crece la desconfianza en la medicina y en los médicos

La desconfianza médica en EE. UU. impulsa el rechazo de tratamientos preventivos en recién nacidos. ( SHUTTERSTOCK )

"A principio de este año, mientras intentábamos salvar la vida de su madre, una de sus hijas nos dijo a mi equipo y a mí: 'No confiamos en ustedes'. No yo, sino nosotras".

Las palabras tenían el peso de algo decidido antes de su llegada, era una conclusión aprendida en algún lugar al que no podíamos acceder. Y este tipo de momentos se están convirtiendo en algo habitual en los hospitales de los EE. UU. como sugieren las encuestas sobre la confianza pública en la medicina".

En un estudio de 2025 de más de 5 millones de nacimientos, investigadores del Children´s Hospital of Philadelphia encontraron que la proporción de recién nacidos que no recibieron la profilaxis con vitamina K había disminuido.

Me refiero a la inyección de una vitamina para evitar la enfermedad hemorrágica del recién nacido y que los pediatras venimos usando con éxito desde 1961.

Las hemorragias de los recién nacidos cuyos padres se opusieron a que se les inyectara la vitamina K aumentaron de 2.9 a 5.2 % entre 2017 y el 2024.

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Rechazo de familiares

Los datos preliminares sugieren que los padres que rechazan la vitamina K para sus hijos tienen una alta probabilidad de rechazar también la vacunación contra la hepatitis B y otras vacunas, así como la profilaxis contra las infecciones oculares que desde hace décadas los pediatras evitamos administrando gotas con antibióticos en los ojos del recién nacido, muy propenso a infectarse en el canal del parto cuando la madre está en esa labor.

Lo mismo está pasando en los EE. UU. con la aparición reciente de más de 40 brotes de sarampión en su población, porque han dejado de vacunar a sus niños de una enfermedad que ese país declaró extinguida en el año 2000.

La confianza que se ha estado perdiendo en los médicos y la medicina no se recuperará en un solo ciclo político ni en una sola generación, tomará mucho tiempo y los que pagarán las consecuencias no son quienes han deteriorado esa confianza, sino los familiares de los fallecidos y los que están postrados en una cama.

Y es que la verdadera amenaza aparece cuando la desconfianza busca sustituir a la evidencia, y los intereses económicos se imponen al bienestar del paciente. Cuando la política pretende convertir al médico y a la medicina en instrumentos de confrontación.

Referencia: R.B. Shpiner MD, octubre 17, 2026. DOI: 10.1056/NEJMp2604584.

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