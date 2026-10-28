Fibra: no toda es igual

La fibra no es un único nutriente, sino un grupo diverso de compuestos vegetales que las enzimas humanas no pueden digerir. ( SHUTTERSTOCK )

En consulta escucho a diario: "doctora, yo como fibra". Pero cuando pregunto cuál, casi nadie sabe. Y esto importa, porque la fibra no es un solo nutriente, sino una familia de compuestos que se comportan muy distinto en el intestino.

La fibra es la parte de los vegetales que nuestras enzimas no pueden digerir. Más que dividirla solo en soluble e insoluble, hoy la entendemos por tres propiedades: si se disuelve en agua, si forma gel y si las bacterias del colon la fermentan.

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Fibra soluble, insoluble y fermentable: conoce sus diferencias

La insoluble, presente en el salvado, las cáscaras y los granos enteros, aumenta el volumen de las heces y acelera el tránsito. Sin suficiente agua puede causar distensión e incluso empeorar el estreñimiento.

La soluble y viscosa, como la del psyllium, la avena y las legumbres, forma un gel que ablanda las heces duras y consolida las líquidas; por eso funciona como reguladora.

Ese gel también atrapa ácidos biliares y enlentece la absorción de glucosa, lo que explica su efecto sobre el colesterol LDL y la glucosa después de comer.

La fermentable, como la inulina, las pectinas y el almidón resistente, alimenta la microbiota, que produce ácidos grasos de cadena corta, sobre todo butirato, el principal combustible del colon y un aliado de la barrera intestinal. En colon irritable o SIBO esa fermentación genera gases y dolor, y hay que dosificarla con cuidado.

¿Y la fibra que venden en farmacias y supermercados? Los empaques se parecen, pero el ingrediente no.

Por eso pido a mis pacientes leer la etiqueta: el psyllium es el de mejor evidencia; la metilcelulosa aporta volumen sin gases; la dextrina de trigo suma fibra pero laxa poco, y la inulina es más prebiótica que laxante.

Una que recomiendo cada vez más es la goma guar parcialmente hidrolizada. La goma guar viene de la semilla de una leguminosa cultivada en la India y, en su forma natural, es tan viscosa que la industria la usa como espesante.

Cortada con enzimas, se disuelve transparente y sin sabor, fermenta lento, produce mucho menos gas y tiene buena evidencia en colon irritable.

Aun así, no recomiendo que el suplemento sustituya el plato. El metaanálisis de Reynolds y colaboradores, publicado en The Lancet en 2019, encontró que consumir entre 25 y 29 gramos de fibra al día se asocia con menor mortalidad, enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2 y cáncer colorrectal.

Ese beneficio viene de la dieta completa, no de un sobre.

Mi recomendación: variedad en el plato (habichuelas, avena, frutas con cáscara, vegetales, semillas, y guineo verde o papa cocidos y enfriados, ricos en almidón resistente), subir la fibra poco a poco en dos o tres semanas y siempre con agua.

El suplemento lo reservo para objetivos concretos: psyllium para estreñimiento o colesterol, y goma guar hidrolizada para quien no tolera la fermentación.

La pregunta no es si usted come fibra, sino cuál, cuánta y para qué.