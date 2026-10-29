Cuando el padre de tu hijo pone en duda la paternidad
Aprender a gestionar la rabia y enfocarse en el bienestar del niño puede ayudar a afrontar esta situación con mayor serenidad
Pregunta: Buenos días, doctora Ana. Tengo un hijo de 2 años. Su papá vive fuera y siempre lo ha mantenido, pero nunca ha venido a verlo. Ahora resulta que viene al país y, dizque, lo primero que hará será una prueba de ADN.
El niño es igualito a él. Tengo mucha rabia e impotencia, y lo veo como un irrespetuoso y descarado. Me siento mal. Él es narcisista, perfeccionista y le gusta imponerse. ¿Qué puedo hacer?
¿Qué hacer si tu pareja hace comentarios que te hacen sentir mal?
Respuesta
Lo primero es dejar de etiquetar al papá de tu hijo y enfocarte en lo que realmente es importante en este momento. Tu rabia es totalmente natural, pues entiendes que él pone en duda tu valor y tus acciones.
Sin embargo, que esto te sirva para entender que, por más que intentes convencerlo, al final él creerá lo que quiera.
Deja que le haga todas las pruebas que requiera y sigue enfocada en ser una madre presente y amorosa. Si, después de conocer los resultados, él decide dar amor solo a su conveniencia, entonces tendrás que asumir que no estará presente en el desarrollo del niño, pero no lo presiones para que muestre su afecto.
- El amor y las responsabilidades no se obligan ni se mendigan.