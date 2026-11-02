Trescientos años después

La RAE ha presentado una nueva edición del Diccionario de la lengua española con motivo de su 300 aniversario. ( CC )

Han pasado trescientos años.

Su primer tomo fue bautizado solemnemente en Madrid en 1726 con el nombre de Diccionario de la lengua castellana, en que se explica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza y calidad, con las frases o modos de hablar, los proverbios o refranes, y otras cosas convenientes al uso de la lengua.

Aunque no estuvo completo hasta 1739, pronto comenzó a llamársele por su sobrenombre más reconocido: Diccionario de autoridades. Y aquel jovencito que ganó prestigio de inmediato tras su presentación en sociedad es ya mucho más que mayor de edad.

El pasado viernes 30 de octubre, en una atmósfera todavía sobrecogida por el trágico accidente ferroviario sucedido apenas cuarenta y ocho horas antes en Toledo, se presentó en sociedad más remozado que nunca, y lo hizo en la sede de la Real Academia Española, con el concurso de los directores y presidentes de todas las academias de la lengua española en el mundo.

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Ya tienen disponible la extraordinaria vigesimocuarta edición del Diccionario de la lengua española (DLE), el título con el que lo conocemos hoy. Hay diccionario para todos.

Pueden consultar ya la versión digital y su aplicación descargable de acceso libre y gratuito. También, para aquellos que así lo prefieran, existe una versión en dos preciosos tomos que suman casi cuatro mil páginas.

Esta versión en papel nos permite recrearnos en el placer especial que se esconde en recorrer sus artículos sin un fin determinado, solo por el gusto de descubrir nuevas voces o de rencontrarnos con aquellas que teníamos olvidadas.

Por primera vez una edición del Diccionario de la lengua española ha nacido en formato digital y, desde ahí, ha migrado a la edición en papel. Así trabajamos los lexicógrafos ahora y así lo refleja el DLE que, sin renunciar a su tradición centenaria, hoy le enseña al mundo su primera edición nativa digital.

Los diccionarios son la casa de las palabras, pero también están construidos con cifras. Aquel Diccionario de autoridades del siglo XVIII llegó a tener seis tomos. Esta nueva edición del siglo XXI ha llegado a los 99,990 artículos, de los que 54,829 contienen etimologías.

Aún hay más: 24,708 formas complejas y expresiones. Entre palabras y expresiones se llegan a alcanzar casi las 209,000 acepciones.

Mucho tiene que ver con que esta nueva edición sea la más americana: además de la inclusión de palabras que se consideran de uso general entre los hispanohablantes, ha crecido notablemente el registro de voces y acepciones americanas: 20,672 acepciones tienen alguna marca que las vincula con su uso americano.

Consigue así acercarse a reflejar más cabalmente la exuberancia léxica de nuestra lengua. Y sí, también hay palabras y acepciones, y muchas, de uso dominicano. Las iremos repasando en próximas Eñes; estoy convencida de que las disfrutarán tanto como lo hemos hecho las lexicógrafas que las hemos trabajado.

Nos enorgullece ver un pedacito (valga más como afectivo que como diminutivo) de lo nuestro en el diccionario de todos.

La vigesimotercera edición, en 2014, conmemoraba el tercer centenario de la fundación de la RAE; la vigesimocuarta, el tricentenario de aquel diccionario, que sigue siendo este, que fundó la lexicografía académica.

Más palabras, más acepciones, más español en América, más español dominicano. Mucho más y mejor Diccionario de la lengua española.