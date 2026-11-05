Cómo tomar distancia de tu expareja cuando hay un hijo en común

Tener un hijo en común no significa que debas mantener la cercanía con tu expareja. ( SHUTTERSTOCK )

Pregunta: Dra. Simó, ¿cómo se regala ausencia cuando hay un hijo en común?

Respuesta

Lo primero es entender que la ausencia que vas a provocar lo haces por tu propio bien, en busca de tu paz, y no desde la necesidad de entender por qué la otra persona no hizo las cosas como considerabas que debían hacerse para que la relación funcionara.

Lo segundo es que no debes anunciar lo que harás, porque, si no lo sostienes, esa persona podría irrespetarte aún más y también interpretar que lo haces para llamar su atención.

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En tercer lugar, debes alejarte en la medida de lo posible, aunque tengan un hijo en común. Las conversaciones deben centrarse exclusivamente en las necesidades del niño. No debes permitir que te contacten a cualquier hora, ni responder ni fomentar otro tipo de cercanía.

¿Podrías quedar como la persona desagradable? Puede ser, pero debes tener claro que esta es la única forma de decidir darle un nuevo rumbo a tu vida. Nada de actividades juntos ni de hacer cosas como familia. Todo esto, para manejar mejor tu dignidad.