El Diccionario de la lengua española incorpora de forma oficial los gentilicios quisqueyano y duartiano, junto a términos de diversas provincias dominicanas. ( SHUTTERSTOCK )

«Quisqueyanos valientes, alcemos / nuestro canto con viva emoción». Estos versos, grabados a fuego en el alma de los dominicanos, se abren con un gentilicio que apela a nuestro sentido de pertenencia e identidad: quisqueyanos.

Más allá de los debates históricos, lingüísticos y literarios sobre el origen de la palabra Quisqueya como topónimo para designar a La Española o a la República Dominicana, el gentilicio quisqueyano, quisqueyana es asumido y reconocido por los dominicanos como propio, hasta el punto de entonar con él la primera palabra del himno nacional.

Es tan nuestro que, tal vez, pocos hemos necesitado alguna vez consultarlo en el diccionario y, por eso, no habíamos reparado en que este gentilicio no estaba incluido entre las entradas del Diccionario de la lengua española.

Hasta ahora. La edición del tricentenario del DLE ha incorporado felizmente quisqueyano y quisqueyana con las acepciones ´natural de la República Dominicana´ y ´perteneciente o relativo a la República Dominicana´.

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Hoy nuestro diccionario es un poco más nuestro, nos refleja un poco mejor; porque, cuando los hablantes consultamos nuestras palabras cotidianas, esas que sí sabemos lo que significan, y las encontramos, sentimos que el diccionario nos representa, que está más cerca de nosotros.

Busquen y encontrarán también, recién incorporado al nuevo diccionario, duartiano, duartiana, en sus usos como adjetivo o sustantivo: ´perteneciente o relativo a Juan Pablo Duarte, político dominicano del siglo XIX´ y ´partidario o seguidor de Juan Pablo Duarte o de su ideario´.

Como expresó mi admirada Paz Battaner, la académica que ha dirigido esta nueva y extraordinaria edición, «las obras que recogen el léxico de las lenguas tienen que evolucionar si quieren seguir siendo útiles»; y no solo se trata de utilidad, se trata de confianza y pertenencia.

El Diccionario de la lengua española, que aspira a ser el diccionario de todos los hispanohablantes, debe abrirse cada día más al léxico americano. Y esta vigesimocuarta edición está en el camino correcto. Las nuevas incorporaciones de palabras de uso dominicano así lo demuestran.

Quisqueya ha completado su mapa de gentilicios correspondientes a provincias y municipios cabecera: ya habitan en el diccionario los macorisanos y macorisanas, los monteplateños y monteplateñas, los sabaneteros y sabaneteras, los comendadorenses, eliaspiñenses, jimanenses o santiagorrodriguenses.

También han encontrado su lugar en la casa de las palabras que es nuestro Diccionario de la lengua española algunos gentilicios de ciudades que, sin ser municipios cabecera, destacan por su importancia poblacional, económica, turística o histórica: cabrereños y cabrereñas, constanceros y constanceras, jarabacoenses, materos y materas, micheros y micheras y navarretenses.

Déjenme, una vez más, romper una lanza por los lexicógrafos. Todos estos gentilicios, y los dominicanismos de los que seguiremos hablando las próximas semanas, no llegan solos al diccionario.

Su estudio, documentación y redacción son fruto del trabajo especializado y minucioso del equipo de lexicógrafas de la Academia Dominicana de la Lengua y del Instituto Guzmán Ariza de Lexicografía.

Y como nosotros, cada academia de la lengua y sus lexicógrafos aportan su macuto de palabras para que el diccionario sea cada día más de todos. Los lexicógrafos de la Real Academia Española nos coordinan, con disponibilidad y, a veces, con infinita paciencia.

Entre todos trabajamos y nos desvivimos con pasión y compromiso para que ustedes, los quisqueyanos, y todos los hispanohablantes tengan en sus manos el mejor diccionario posible.