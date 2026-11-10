Cuando la familia se desmorona, la sociedad paga el precio

A 55 años de declararse el Mes de la Familia en el país, urge reflexionar y rescatar los valores del hogar como la primera escuela de la sociedad. ( SHUTTERSTOCK )

En el año 1971 por decreto presidencial se declaró noviembre como el mes de la familia dominicana, una solicitud del Movimiento Familiar Cristiano con la finalidad de promover y fortalecer a la familia.

55 años después, noviembre nos invita a una reflexión que debería preocupar profundamente a todos. ¿hemos fortalecido a la familia dominicana? NO. ¿Estamos ante el deterioro progresivo de la institución más importante para el desarrollo humano y la estabilidad social? SÍ.

Te puede interesar Embarazo en adolescentes: una crisis social, sanitaria y de derechos humanos

¿Por qué?

Porque los padres han renunciado, por distintas razones a su responsabilidad de formadores y educadores.

han renunciado, por distintas razones a su de y educadores. Porque vivimos una promiscuidad irresponsable sin autoridad parental visible.

sin visible. Irrespeto y vulgarización del lenguaje en el hogar, la escuela y los medios sin autoridad que lo corrija.

y en el hogar, la escuela y los medios sin autoridad que lo corrija. Insuficientes políticas públicas de apoyo a la familia y prevención de una violencia creciente .

de y prevención de una . Atención insuficiente a la infancia y a la salud mental.

Son solo algunas de las causas, las consecuencias de haber acumulado por tanto tiempo la ausencia de una autoridad responsable desde la gerencia del Estado y de la familia.

Al mismo tiempo, pienso que aún persiste en nosotros el germen de la restauración, mucha gente buena ya comienza a denunciar y a exigir, y lo hace por el futuro del país y de sus hijos.

Gente que ha entendido que el país no puede ser una propiedad del tigueraje. Que las generaciones por venir se merecen un espacio en el que sus ciudadanos puedan desarrollarse en el respeto y la convivencia civilizada.

En tiempos pasados los hijos aprendieron el respeto a sus padres y a las personas mayores, los padres sentían la responsabilidad de la crianza y educación de sus hijos, había convivencia alrededor de la mesa, se oraba en familia, el trabajo era un deber no una condena. Y eso no fue atraso.

Tampoco pretendemos idealizar ese pasado en el que también existió mucha violencia, machismo, autoritarismo, abandono, niñas que eran ofrecidas o vendidas al patrón, tiempos en los que se vivía la cultura del miedo. Porque de lo que se trata es, de recoger lo bueno del pasado para integrarlo a la sociedad del presente.

En fin, entender que la familia es la primera escuela, no solo el lugar en el que nacemos. Es el espacio en el que se aprende a respetar, a convivir, a asumir responsabilidades, a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto; y que cuando esa escuela se desmorona la sociedad paga el precio.