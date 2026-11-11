Ver antes de inyectar: la alerta de la FDA sobre los GLP-1

La FDA exigió incluir en las etiquetas de los medicamentos para bajar de peso (agonistas de GLP-1) una advertencia sobre el riesgo potencial y raro de neuropatía óptica (NAION), que puede causar pérdida de visión. ( SHUTTERSTOCK )

Esta semana me escribieron varias pacientes con la misma pregunta: "Doctora, ¿es verdad que la inyección para bajar de peso deja ciega a la gente?".

La pregunta viene de una noticia real, pero la respuesta no cabe en un sí o un no. Y como en nuestro país la conversación sobre estos medicamentos se está dando más en redes sociales y en los salones de belleza que en los consultorios, me parece necesario detenernos a explicarla con calma.

Qué anunció la FDA

El 9 de noviembre, la FDA emitió una comunicación de seguridad que obliga a que todos los agonistas del receptor GLP-1 -semaglutida, tirzepatida, liraglutida, dulaglutida, exenatida y la nueva orforglipron oral- incluyan en la sección de advertencias y precauciones de su etiqueta el posible aumento del riesgo de neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica, conocida por sus siglas en inglés como NAION.

No es una advertencia solo para la semaglutida, que fue la que encendió la alarma: la agencia la extendió a toda la clase porque se han reportado casos con cada uno de los productos que hoy se comercializan.

La NAION es, en palabras sencillas, un "infarto" del nervio óptico. Llega menos sangre a la cabeza del nervio que conecta el ojo con el cerebro y la persona pierde visión de forma súbita, casi siempre en un solo ojo y sin dolor.

Muchas veces lo notan al despertar: una zona borrosa o vacía en el campo visual, los colores apagados, menos nitidez en el centro. Esa pérdida, en buena parte de los casos, no se recupera.

Lo que dicen los números

Aquí es donde pido que leamos con cabeza fría. La FDA revisó 126 ensayos clínicos con más de 134,000 participantes y encontró apenas 15 casos probables de NAION en total. Eso se traduce en unos 6.4 casos por cada 100,000 personas-año entre quienes usaban un GLP-1, frente a 3.8 en los grupos de comparación.

En su análisis de vida real con pacientes diabéticos, el riesgo fue mayor al compararlo con otro grupo de antidiabéticos orales, pero no alcanzó significancia frente a los inhibidores de SGLT2.

La propia agencia reconoce que no ha identificado en estudios animales un mecanismo que explique la relación, y por eso habla de un riesgo "potencial" de un evento "raro", no de una causa demostrada.

Europa llegó antes a una conclusión parecida. En junio de 2025, el comité de farmacovigilancia de la Agencia Europea de Medicamentos clasificó la NAION como un efecto adverso muy raro de la semaglutida, que podría afectar hasta a 1 de cada 10,000 personas tratadas durante al menos un año.

La señal original había salido de un estudio publicado en 2024 en JAMA Ophthalmology, hecho en un centro de neurooftalmología de Boston, que encontró un riesgo varias veces mayor en pacientes con diabetes y en pacientes con obesidad.

Hay investigadores que todavía cuestionan esa asociación, y un análisis reciente, aún sin revisión por pares, plantea que parte del aumento en los reportes se debe a que, después de la publicidad del tema, médicos y pacientes empezaron a notificar más.

Mi lectura como clínica es esta: el riesgo existe en la etiqueta, es bajo en términos absolutos, y para la gran mayoría de mis pacientes con diabetes, enfermedad cardiovascular, hígado graso o apnea del sueño, el beneficio de estos medicamentos sigue siendo muy superior.

Nadie que esté en tratamiento indicado y supervisado debe suspenderlo por su cuenta después de leer un titular.

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El problema no es la molécula, es cómo la estamos usando

Lo que sí me quita el sueño es otra cosa.

Una advertencia de este tipo funciona cuando hay un médico que conoce al paciente, sabe si tiene factores de riesgo para NAION —edad mayor de 50, diabetes de larga data, hipertensión, apnea del sueño, un nervio óptico "apretado" de nacimiento o un episodio previo— y le explica qué síntomas vigilar.

Funciona cuando el producto es el que dice ser, en la dosis que dice tener.

En República Dominicana ninguna de esas dos condiciones está garantizada. En lo que va de año, DIGEMAPS ha tenido que salir más de una vez a pedirle a la población que no consuma medicamentos para bajar de peso comprados por redes sociales o en establecimientos no autorizados.

Y entre los productos señalados aparecen la semaglutida, la tirzepatida y hasta la retatrutida, una molécula que todavía está en investigación y no tiene aprobación en ningún país. En sus operativos se han decomisado productos sin registro, adulterados, reetiquetados y vencidos.

Desde 2025 la institución advirtió que circulaban copias en viales, provenientes de farmacias de preparación magistral de Estados Unidos que solo estaban autorizadas a fabricarlas durante el desabastecimiento, y que se administran de forma distinta a la pluma original.

En consulta lo veo todas las semanas: mujeres jóvenes sin obesidad usando "microdosis" para bajar cinco libras antes de un viaje, personas que se inyectan lo que les preparó una conocida con una jeringa de insulina, pacientes que no saben decirme qué concentración tiene el frasco.

Si mañana una de ellas despierta sin ver por un ojo, ¿qué reportamos? ¿Qué producto, qué lote, qué dosis? La farmacovigilancia no sirve de nada cuando no sabemos qué se puso la persona.

Los genéricos que no son tan genéricos

Hay un punto más delicado del que se habla poco. La semaglutida no es una pastilla sencilla como un antihipertensivo: es un péptido, una molécula compleja cuya pureza, estabilidad y comportamiento en el cuerpo dependen mucho del proceso de fabricación.

En otras agencias, una copia de este tipo de producto tiene que demostrar con estudios de comparabilidad que se comporta igual que el original, no solo que "tiene el mismo principio activo".

En nuestras farmacias ya se venden versiones distintas al producto de referencia que se presentan como de "composición similar" y con registro sanitario vigente.

No pongo en duda que cumplieron el trámite; lo que pido es que se haga público qué evidencia se le exige a un péptido inyectable para obtener ese registro en el país, y que exista un sistema de vigilancia activa para estos productos.

Con una alerta como la de la FDA sobre la mesa, el paciente y el médico tienen derecho a saber si lo que se están poniendo fue evaluado con el mismo rigor que el medicamento en el que se basaron los estudios.

Lo que les pido

A quien esté usando un GLP-1: no lo deje de golpe por miedo, pero tampoco lo use sin un médico que lo conozca. Cómprelo en farmacias autorizadas, con receta, y desconfíe de cualquier vial que le ofrezcan por WhatsApp.

Si nota pérdida súbita de visión, una mancha fija, colores apagados o visión borrosa en un ojo, vaya ese mismo día a un oftalmólogo y lleve el medicamento con usted.

Si ya tuvo un episodio de NAION, esto debe conversarse antes de iniciar cualquier fármaco de esta familia, porque el riesgo de que se repita, o de que afecte el otro ojo, es mayor.

A mis colegas: preguntemos por la visión en cada control, documentemos el producto exacto y reportemos cualquier evento a DIGEMAPS al (809) 541-3121, extensiones 6681 y 6682, o a farmacovigilancia@digemaps.gob.do. Sin datos locales, seguiremos tomando decisiones con la información de otros países.

Y a las autoridades: la alerta de la FDA es una oportunidad para ordenar la casa.

Regular la venta por redes, exigir trazabilidad y transparentar los requisitos para las copias de medicamentos biológicos no es frenar el acceso; es lo que permite que estos medicamentos, que de verdad están cambiando la historia de la obesidad y la diabetes, se usen con la seguridad que la gente merece.