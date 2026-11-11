Altagracia Mella Russo, una morada soñada

La Casa Mella-Russo es un centro cultural en la Ciudad Colonial nacido del deseo de Altagracia Mella Russo de rendir tributo a sus padres y devolverle valor a su comunidad. ( CEDIDA POR ALTAGRACIA MELLA RUSSO )

Recientemente, al entrar por primera vez al centro cultural Casa Mella-Russo, una fotografía de una señora captó mi atención.

Su imagen parecía abarcar todo el espacio. Más tarde, al indagar, supe que aquella mujer escribía poemas, publicaba bajo seudónimo y pintaba.

Se trataba de Yolanda Russo Gómez, madre de Altagracia Mella Russo, propietaria de la casa museo, y su inspiración para crearla. Me dijo que de su mano aprendió a amar las artes y, sobre todo, la Ciudad Colonial.

Altagracia creció, vivió y trabajó durante muchos años en La Zona, como comúnmente la llamamos los dominicanos. Tras mudarse de allí, se propuso regresar con un proyecto cultural, pues sentía que tenía que devolverle algo a ese lugar.

La idea fue tomando forma hasta que encontró una casa en la calle Arzobispo Noel que hoy sirve de morada a todo lo que había soñado. El nombre del museo, que reúne sus dos apellidos, es un homenaje a sus padres.

El remozamiento de la casa duró aproximadamente cinco años y medio. Mella Russo optó por rescatar cuanto fuera posible de la casa original, incluido el patio.

A medida que avanzaban las obras, fueron apareciendo bajo las paredes y los suelos piezas antiguas y vestigios indígenas. Se recuperaron tragaluces de madera en los dinteles de algunas puertas y objetos cotidianos, como cubertería y utensilios de baño. Los hallazgos pueden verse hoy en el centro cultural.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/casa-mella-258435a1.jpg Fachada de la Casa Mella-Russo. (CEDIDA PORALTAGRACIA MELLA RUSSO)

La colección personal de Altagracia, centrada principalmente en el arte dominicano, se formó a lo largo de unos veinte años. Compraba lo que le gustaba y, sin proponérselo, fue reuniendo las obras que algún día llevaría al museo.

Aunque dice que no sigue una línea particular, se percibe su sensibilidad a la hora de elegirlas. El trabajo de curaduría ha dado cohesión al conjunto.

El centro colabora con escuelas y universidades para que los jóvenes que estudian arte realicen allí sus pasantías. También cuenta con un programa de becas que ha permitido a cinco estudiantes formarse en la Escuela de Artes de Altos de Chavón.

Uno de ellos ya inauguró su primera exposición individual, añade con orgullo. Para ella, el arte amplía la vida, suma registros y cambia perspectivas.

La comunidad ha encontrado su lugar en el museo. Los vecinos se reúnen y asisten a conciertos, charlas y presentaciones de libros. Ella cuida que cada actividad responda al propósito cultural con el que concibió este espacio, abierto al público.

Cada vez que Altagracia entra a Casa Mella-Russo siente que ha llegado a su casa. En ese centro cultural conviven su pasión, el recuerdo de sus padres y el deseo de que los demás también lo sientan suyo.