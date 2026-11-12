Tu valor no depende de tu ritmo de progreso

El progreso no se mide únicamente en ingresos inmediatos, sino también en la preparación académica a mediano plazo. ( SHUTTERSTOCK )

Pregunta: Doctora Ana, soy una joven de 23 años, estudio y trabajo, y no tengo hijos. A mi pareja no le gusta mi trabajo en el sector bancario por la presión social.

Él dice que no avanza conmigo porque tiene un buen empleo y, además, un negocio propio. Me siento frustrada por no poder ser esa mujer que él quiere a su lado, una mujer con hambre de progresar.

Te puede interesar Cómo tomar distancia de tu expareja cuando hay un hijo en común

Respuesta

Lo que él te expresa puede ser una verdad empañada por la necesidad de aprobación social. No voy a restarle importancia a sus razones, pero me dices que estudias y trabajas, y eso me parece muy digno.

Por lo que cuentas, para él no es suficiente, y está en su derecho de expresar lo que no le gusta. Sin embargo, no deberías permitir que sus expectativas te hagan sentir menos por el trabajo que realizas.

Siempre he dicho que para eso son los noviazgos. Si entiendes que la balanza se inclina más hacia lo negativo, debes sopesar si es una situación que puedes manejar.

El hambre de progreso no se manifiesta de la misma manera en todos. Algunas personas se enfocan en producir dinero, mientras que otras prefieren estudiar y prepararse para, más adelante, tener la seguridad y las herramientas necesarias para alcanzar sus proyectos económicos.

Ambas son formas válidas de avanzar. No confundas tu proceso con una falta de ambición ni permitas que alguien te haga sentir que vales menos por el camino que has elegido.