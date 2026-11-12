×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Vida y familia
  • Ana Simó - Twitter
  • Ana Simó - Facebook
| 2 min de lectura

Tu valor no depende de tu ritmo de progreso

El deseo de superación no se manifiesta de la misma manera en todas las personas. Estudiar, trabajar y prepararse también son formas de construir un futuro

Expandir imagen
Tu valor no depende de tu ritmo de progreso
El progreso no se mide únicamente en ingresos inmediatos, sino también en la preparación académica a mediano plazo. (SHUTTERSTOCK)

Pregunta: Doctora Ana, soy una joven de 23 años, estudio y trabajo, y no tengo hijos. A mi pareja no le gusta mi trabajo en el sector bancario por la presión social.

Él dice que no avanza conmigo porque tiene un buen empleo y, además, un negocio propio. Me siento frustrada por no poder ser esa mujer que él quiere a su lado, una mujer con hambre de progresar.

Respuesta

Lo que él te expresa puede ser una verdad empañada por la necesidad de aprobación social. No voy a restarle importancia a sus razones, pero me dices que estudias y trabajas, y eso me parece muy digno.

Por lo que cuentas, para él no es suficiente, y está en su derecho de expresar lo que no le gusta. Sin embargo, no deberías permitir que sus expectativas te hagan sentir menos por el trabajo que realizas.

Siempre he dicho que para eso son los noviazgos. Si entiendes que la balanza se inclina más hacia lo negativo, debes sopesar si es una situación que puedes manejar.

  • El hambre de progreso no se manifiesta de la misma manera en todos. Algunas personas se enfocan en producir dinero, mientras que otras prefieren estudiar y prepararse para, más adelante, tener la seguridad y las herramientas necesarias para alcanzar sus proyectos económicos.

Ambas son formas válidas de avanzar. No confundas tu proceso con una falta de ambición ni permitas que alguien te haga sentir que vales menos por el camino que has elegido.

Leer más
TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Psicóloga, terapeuta sexual, familiar y de pareja, PHD en Sexualidad. Directora del Centro Vida y Familia Ana Simó.