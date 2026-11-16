El diccionario académico abre el apetito con decenas de palabras dominicanas. ( SHUTTERSTOCK )

Hace ya muchos años probé por primera vez el morisoñando. No voy a engañarles. La sola idea de esa extraña mezcla de jugo cítrico y leche no contaba con mi confianza, pero bastó un sorbito para convencerme de lo contrario.

Ayudó que el delicioso brebaje tuviera un nombre a su altura: morisoñando. ¿Quién se resiste a dejarse llevar por una palabra tan evocadora? Desde ahora sus fanáticos lo pueden encontrar en el Diccionario de la lengua española.

La vigesimocuarta edición, recién publicada, viene cargada de palabras vinculadas a la gastronomía dominicana más tradicional y cotidiana. Les propongo un festín. Acompáñenme a repasar las incorporaciones de sazón dominicano.

Te puede interesar Quisqueyanos valientes

Hemos empezado con un morisoñando, para el que podemos echar mano de un calimete –mejor si no es de plástico–; la denominación dominicana de este tubito delgado para sorber líquidos acompaña así a algunos de sus sinónimos de otras latitudes (paja, pajilla, pajita, pitillo, popote, sorbeto).

¿Les apetece seguir con un buen yaniqueque? No hay mejor desayuno (con permiso de nuestra doctora Erika Pérez). Un clima tropical como el caribeño agradece manjares refrescantes tan nuestros como el yunyún y el friofrío.

Búsquenlos también en el diccionario junto a las palabras que designan a las personas que los preparan y los venden: yunyunero/yunyunera y friofriero/friofriera. No armen un yunyún, porque no se ha quedado atrás el uso figurado de este divertido sustantivo.

En la frontera entre lo dulce y lo salado está el tradicional chacá, con el alma sureña hecha de maíz. Y, si de endulzarnos la vida se trata, podemos recurrir a una colorida canquiña, que también asoma en la nueva edición. Mucho más sano sería un buen maroteo.

¿Su objetivo? Proveernos de frutas sabrosas y ajenas. Marotear suma el placer aventurero de lo prohibido al frescor del botín. Nuestra nutricionista de cabecera seguro que nos lo celebra: fruta fresca acompañada del «sano ejercicio» que supone un maroteo, y más si hay que gaviarse bien alto o hay que salir huyendo.

Y sí, el precioso marinerismo gaviarse es de uso dominicano y así lo registra también el DLE.

Ha llegado la hora de dejar el dulce atrás; pasemos a lo salado. ¿Habrá algo más dominicano que el concón?

Aunque a los dominicanos nos parezca increíble, acaba de entrar en el diccionario para sumarse a sus sinónimos de distintas zonas americanas cocolón, concolón, corroncha, costra y el puertorriqueño pegao. No solo de arroz vive el hombre.

Demos cuenta de un crujiente picapollo o de una sabrosa picalonga (ya perdí de nuevo las amistades nutricionales con la doctora Pérez Lara). Sírvanse a su gusto; yo no hago más que servirles de guía por el nuevo menú dominicano del diccionario académico.

¿Terminamos la comida con un traguito? ¿Mamajuana o clerén? Con cualquiera de las dos que elijan cuídense de acabar con tremendo suape. No les ofrezco los sinónimos de este último registrados en el DLE porque he contado más de cincuenta. Consulten y lo comprobarán.

Un viaje por los sabores en los que nos reconocemos tiene mucho de tradición. Si en el viaje nos acompañan las palabras, estaremos sumando identidad y cultura. Dejarse guiar por el diccionario en esta deliciosa ruta no los dejará indiferentes.

El nuevo Diccionario de la lengua española está timbí de palabras y sabores dominicanos.