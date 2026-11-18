Hay una nueva mirada clínica para entender y controlar el azúcar en sangre elevado. ( SHUTTERSTOCK )

Cuando un paciente llega a mi consulta con la glucosa elevada, casi siempre espera que le entregue una lista de alimentos prohibidos. La alimentación importa, y mucho, pero sería injusto con la ciencia y con el paciente quedarme ahí.

La glicemia también responde a cómo dormimos, a cuánto músculo tenemos, a si nos movemos después de comer, a las bacterias del intestino y hasta al estrés del día.

El estrés sostenido eleva el azúcar en sangre

Empiezo por el sueño, porque es lo que más se subestima. En un estudio de la Universidad de Chicago publicado en Annals of Internal Medicine en 2012, un grupo de adultos jóvenes, delgados y sanos durmió 4.5 horas durante cuatro noches, comiendo exactamente lo mismo que cuando dormían 8.5.

Al final, la sensibilidad a la insulina de todo el cuerpo había bajado en promedio un 16 %, y la de las células grasas, un 30 %. Fueron solo cuatro noches, sin cambiar un solo plato.

Cuando alguien me dice que duerme cinco horas "y está bien", le explico que el cansancio se puede aguantar, pero el efecto metabólico no.

El segundo protagonista es el músculo. Después de comer, el músculo esquelético es el principal destino de la glucosa: los trabajos clásicos del Dr. Ralph DeFronzo mostraron que capta cerca del 80 % de la glucosa que mueve la insulina.

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Menos músculo significa menos espacio donde guardar ese azúcar. Por eso, en mis pacientes con resistencia a la insulina, el entrenamiento de fuerza no es un lujo estético, es parte del tratamiento. Y no hace falta un gimnasio: sentadillas, subir escaleras o bandas elásticas, dos o tres veces por semana.

Muy ligado a esto está el movimiento después de las comidas.

Un metaanálisis publicado en Sports Medicine en 2022 encontró que caminar suave apenas dos a cinco minutos después de comer ya suaviza la subida de la glucosa. Interrumpir el tiempo sentado con caminatas cortas a lo largo del día la redujo en promedio un 17 % frente a pasar horas sentado.

Pararse ayuda algo, pero caminar ayuda más. Lo práctico es moverse dentro de la primera hora después de comer, antes de que llegue el pico.

La microbiota intestinal también tiene voz en esto. En 2015, investigadores del Instituto Weizmann, en Israel, midieron la glucosa de unas 800 personas.

Vieron que un mismo alimento producía respuestas muy distintas de una persona a otra, y que la composición de las bacterias intestinales ayudaba a predecir esas diferencias.

Alimentar esa microbiota con fibra variada (legumbres, vegetales, avena, frutas enteras) es otra forma de cuidar la glicemia, aunque todavía no existe un probiótico mágico que sustituya los hábitos.

Por último, el estrés. El cortisol, la hormona que liberamos ante la tensión sostenida, eleva la glucosa porque prepara al cuerpo para reaccionar ante un peligro. Vivir en alerta permanente tiene un costo metabólico real.

Mi mensaje es sencillo: si su glucosa está alta, revise su plato, sí, pero también su almohada, sus músculos, sus pasos y su nivel de estrés. La glicemia refleja cómo vivimos, no solo lo que comemos.