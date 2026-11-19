Hay que saber acompañar y aconsejar a los hijos adultos sin imponer ante los riesgos de la sexualidad. ( SHUTTERSTOCK )

Dra. Simó, esta semana encontré en la habitación de mi hija, de 23 años, una funda que contiene una prueba de embarazo y una pastilla del día después.

Esto me preocupa mucho, ya que está saliendo con alguien que no conocemos y teniendo relaciones sexuales sin protección.

Con la cantidad de enfermedades de transmisión sexual que existen, me preocupa que pueda exponerse a una infección, pues nadie lleva en la frente un letrero que diga que está enfermo. Además, está el riesgo de quedar embarazada.

Dígame, ¿qué consejo me puede dar? No sé qué hacer ni cómo ayudarla. Es mi única hija y no quiero que eche a perder su vida.

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Respuesta

Veo que tu hija es una adulta y que lo que corresponde hacer en este momento para ayudarla es darle tu opinión sobre lo que observas como madre, pero entendiendo que ya no puedes imponerle tu criterio.

Aprovecho para que los padres que nos leen comprendan que, precisamente por esto, debemos hablarles con claridad a nuestros hijos sobre los temas sexuales desde temprana edad y promover siempre que tengan la confianza y la valentía de hablarnos de sus cosas.

Así, cuando enfrenten dificultades en la vida, sabrán que pueden contar con nosotros.