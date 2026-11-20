Cinco gastos que nunca deberías tener
Identifica esos pequeños desembolsos, compras impulsivas y servicios que consumen tu presupuesto sin aportar valor, y redirige ese dinero hacia tus verdaderas prioridades
Deja de tener estos 5 gastos y comienza a gastar para ti
Gastar no siempre cubre necesidades. Y no me refiero a necesidades básicas, sino a todo tipo de ellas. Sí, comprar algo para que la gente nos acepte es también cubrir una necesidad, la de reconocimiento. Entonces, debemos eliminar gastos que no cubren necesidades nuestras.
Prioriza
Lo siguiente a ver es si estamos dejando necesidades más prioritarias sin cubrir. Aquí es donde todo comienza a complicarse. Y no solo hablo de necesidades prioritarias de hoy, sino que también las que están por venir. Tanto en el corto, como en el largo plazo.
¿Felicidad es cuando el deseo y el placer superan la vanidad?
Te dejo aquí cinco gastos que puedes sacar de tu vida de estar necesitando dinero para otras cosas que no quisieras dejar de tener o hacer:
- Gastos quizá: aquellos servicios contratados pero que no le sacas provecho. Un gimnasio al que no vas, pero quizá voy. Un streaming que no ves, pero quizá ponen una serie que quiero ver. Una ropa que compro porque quizá la necesite. A una reunión que asisto porque quizá no me quieran volver a invitar si no voy. Etc. Estos gastos son fáciles de determinar y eliminar. Lo difícil es convencernos nosotros mismos de no hacerlos. La mejor forma es pensar lo que sí estoy necesitando y por falta de dinero no estoy logrando.
- Gastos pequeños frecuentes: los gastos que llamo duendes suelen llevarse hasta un veinte por ciento de nuestro ingreso. Reducirlos a la mitad es fácil. Asigna lo que usarás cada día y no te pases de ese número. Aunque te antojes, no te pases. El control está en nuestras manos.
- Gastos por tener dinero: cuando llega un gasto no previsto y que de no tener dinero a mano no lo haríamos, es una buena señal para no hacerlo. Si tres días antes de cobrar no tenemos sobrante, solo estamos esperando el día del cobro, no haríamos ningún gasto extra. Pues no lo debemos hacer solo por estar recién cobrados. Insisto, me refiero a los que tienen el dinero contado y quieren más para lograr otras cosas en el presente y el futuro.
- Gastos sobredimensionados: servicios básicos fuera de control son un buen ejemplo. Un plan de telefonía que nunca gastamos, o que usamos por tener esa cantidad extraordinaria de datos. Es hora de revisar si con menos dinero cubro mi necesidad. Planes de televisión o telefonía del hogar que no usamos. Tarjetas de crédito que solo por su color son más caras, pero que no saco utilidad a sus prestaciones, es hora de cambiarlas.
- Gastos impulsivos: compras emocionales son destructoras de bienestar financiero. Una oferta o una llamativa pieza de ropa pueden hacernos gastar un dinero no planificado. Muchas personas tienen cosas que nunca han utilizado, o que le han sacado muy poco provecho. En ocasiones se preguntan: ¿Para qué compré esto? Una solución es tomarse dos días para pensarlo. Si crees que ya no estará la oferta o que se terminará, es que no lo necesitas, solo se están aprovechando de nuestro cerebro en modo sobrevivencia, las promociones apelan a los sesgos mentales, como el de la escasez, para quedarse con nuestro dinero.
Calcula la cantidad de dinero que has gastado en esta semana o mes en esos gastos que te mencioné y verás que el dinero puede alcanzarte para otras cosas que sí determinaste como prioritarias.