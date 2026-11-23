Unos 600 asistentes presenciaron la sesión extraordinaria 'Córdoba, memoria de las letras', que reunió a 20 académicos de número, además de su director, para homenajear el legado intelectual de la ciudad. ( CAPTURA DE VIDEO )

Nos recibe la Córdoba espléndida y clara del poeta andalusí Abu Bakr. Nuestro destino, la que fue basílica visigoda y mezquita omeya y es catedral cristiana. Dieciséis siglos nos contemplan. Hoy no asistimos a una ceremonia religiosa.

Hoy venimos a hablar de palabras y poemas rodeados de un bosque de columnas bajo arcadas bicolores. No importa las veces que hayamos cruzado estas puertas y hayamos caminado bajo su cielo de piedra, el singular efecto sensorial y espiritual siempre nos turba.

Si además de sensibles a su fuerza arquitectónica y artística, accedemos a la mezquita catedral de Córdoba abiertos al misterio de la palabra poética nos recorre un escalofrío al recordar que Luis de Góngora descansa a su abrigo desde aquel lejano, para los mortales, 23 de mayo de 1627.

Frente a su sepulcro, releemos sus versos, que nos han desafiado y emocionado tantas veces, y que siguen haciéndolo; porque la inmortalidad de los poetas es esta.

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La Real Academia Española abre de forma magistral la conmemoración del cuarto centenario de la muerte del poeta barroco cordobés Luis de Góngora y Argote; y lo hace convocándonos a un pleno extraordinario bajo el lema «Córdoba, memoria de las letras».

Es costumbre asentada la celebración del pleno académico todos los jueves en la tarde en la sede de la Real Academia en la calle madrileña de Felipe IV, sobre la colina a cuyos pies se contempla el Museo del Prado, con su tesoro incalculable de belleza.

Este jueves no estamos en Madrid. Estamos en Córdoba, la del fértil llano bañado por el Guadalquivir, al que Góngora llamó «rey de Andalucía». El ritual se cumple puntualmente.

No importa que el salón de plenos sea esta vez el espacio que Almanzor, canciller del califato de Córdoba, le añadió a la mezquita. Se hace sonar la campanilla que convoca a los académicos en torno a la gran mesa, presidida por diccionarios y gramáticas.

El director pronuncia una oración en latín que los académicos –nosotros también hoy– escuchamos en pie. El pleno extraordinario de hoy no discute sobre nuevas o viejas palabras, reformas ortográficas o investigación gramatical. El pleno de hoy rinde homenaje a Luis de Góngora y con él a la ciudad que lo vio nacer.

Y es justo que así sea cuando se trata del poeta que enriqueció no solo la expresión literaria, sino el léxico de la lengua española que todavía usamos.

Córdoba y su mezquita catedral nos reservan también el recuerdo del Inca Garcilaso de la Vega, que en ella descansa, quizás el más emocionante ejemplo de mestizaje personal, lingüístico y literario de nuestra lengua.

Desde su Cuzco natal la vida lo trajo a la orilla del Guadalquivir; quién sabe si en sus últimos años se cruzó alguna vez con don Luis por una de las empedradas callejuelas cordobesas.

Lo que hubiera dado yo por oír de viva voz alguna de sus palabras; por haber ido con ellos a los toros o a las fiestas, costumbre que tanto se le criticó a Góngora.

Pasear por esas mismas calles, respirar el aire fresco y perfumado de la catedral, contemplar el paso de las aguas del Guadalquivir famoso bajo el puente romano, me consuela un tanto de haber nacido cuatrocientos años tarde.

Sobre mi mesa, abiertas, las páginas del Inca y de Góngora. Córdoba, como cantó Lorca, se queda lejana y sola.