La vacunación contra el sarampión antes del embarazo es fundamental para prevenir complicaciones en la madre y el bebé, incluida la infección congénita y neonatal. ( SHUTTERSTOCK )

"La infección por el virus del sarampión en el embarazo puede provocar una enfermedad materna grave con resultados adversos para la embarazada y complicaciones para su bebé incluido el sarampión congénito y neonatal".

"Durante varios brotes importantes ocurridos entre el 1 de enero 2025 y el 28 de septiembre 2026, se notificaron a los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) de los EE. UU. un total de 112 casos confirmados de sarampión durante el embarazo y 13 casos de sarampión congénito con complicaciones que incluyeron neumonía materna, parto prematuro y graves complicaciones de salud de los recién nacidos".

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Vacunarse antes del embarazo

Casi todas las mujeres que enfermaron de sarampión (98 %) no habían recibido antes de su embarazo la vacuna MMR contra sarampión, paperas y rubeola (Measles, Mumps, Rubella).

Esta es una vacuna que no debe administrarse durante el embarazo, por estar elaborada con virus vivos y que niños, niñas y adolescentes, la mujer antes de embarazarse y toda la población debió haber recibido.

La aparición en los EE. UU. entre 2025-2026 de 43 brotes de sarampión es el resultado lamentable de la desinformación y del rechazo a las vacunas y a la evidencia científica de su propia autoridad de Salud Pública en un país que tenía la tasa más alta de vacunación y que en el año 2000 fue declarado libre de sarampión.

Si bien el virus del sarampión no se conoce como un agente teratogénico (capaz de alterar el desarrollo normal del embrión y provocar malformaciones), la transmisión vertical (de la madre a su hijo) puede provocar el sarampión congénito con complicaciones neonatales graves:

prematuridad, bajo peso al nacer, ictericia, conteo bajo de plaquetas y predisposición al sangrado, neumonía, hepatitis, encefalitis y muerte; evitables si la población está protegida con una vacuna conocida por su eficacia y seguridad.

El sarampión no es una enfermedad exclusivamente infantil y mucho menos inofensiva.

Y, si se adquiere en el embarazo, puede atravesar la placenta, producir una enfermedad grave en el feto y el recién nacido, y llevar a la mujer a la UCI y/o a la muerte si adquiere una neumonía estando embarazada, una condición que debilita el sistema inmunológico de la mujer.

REFERENCIA: Outcomes Among Pregnant Women with Measles and Their Infants in the United States – Preliminary Analysis 2025-2026. E.L. Lewis and Others. New England Journal of Medicine, November 16, 2026.