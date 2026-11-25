Casi la mitad lo admite: lo que revela el estudio del Ministerio de la Mujer sobre la violencia masculina. ( MAGNIFIC )

La familia es uno de los primeros espacios donde aprendemos a relacionarnos, ejercer el poder, resolver nuestras diferencias y construir nuestra identidad.

La violencia hacia las mujeres también se aprende en hogares donde nunca ha ocurrido una agresión física, pero donde sí se escuchan conversaciones y se observan actitudes cotidianas que justifican el maltrato, el control y la desigualdad.

La investigación "Voces que aportan soluciones desde la población masculina", cuyos resultados fueron divulgados por el Ministerio de la Mujer, revela que el 43.8 % de los hombres encuestados reconoció haber ejercido violencia contra alguna mujer.

Entre las conductas reportadas figuran las agresiones verbales (34.5 %), la vigilancia digital (15.1 %) y la violencia física (13.2 %).

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Lenguaje violento

La agresión verbal encabeza estas cifras. Sin embargo, todavía hay muchos que no reconocen que también existe violencia sin golpes. Esto nos obliga a revisar nuestra manera de hablar, los mensajes que transmitimos y las actitudes con las que educamos a nuestros hijos e hijas.

¿Cuántas veces hemos escuchado a madres, abuelas, tías y padres repetir frases que justifican la violencia?, como:

"Si te llevas de eso, te quedas sola", "Yo aguanté más de ahí por mis hijos", "Si no te pega, eso no es nada", "Él es así cuando toma", "Sé más sumisa y verás que se calma", "Aguanta por los hijos", "Si te cela es porque te quiere", "Mejor no lo provoques" o "Los hombres son así".

Algunas de estas frases han cambiado con el tiempo. Hoy se disfrazan de consejos, argumentos psicológicos, opiniones en las redes sociales o titulares periodísticos.

Cambia el lenguaje, pero permanece la creencia de fondo: que existe alguna circunstancia en la que la violencia masculina puede ser comprensible, justificable o tolerable, y que la mujer tiene alguna responsabilidad en evitarla.

Con estos mensajes formamos hombres que interpretan el rechazo como una ofensa, el control como un derecho y la independencia de la mujer como una amenaza, mientras que enseñamos a nuestras hijas a soportar y aguantar el maltrato en nombre del amor

Si queremos trabajar desde la prevención, toca cambiar ese discurso en la casa, las escuelas, los medios de comunicación, reconocer la violencia en todas sus formas y llamarla por su nombre, sin suavizarla ni justificarla.

Prevenir la violencia comienza en casa: cuestionando nuestras creencias, cambiando nuestras conversaciones y educando con el ejemplo.

De poco sirve condenar públicamente la violencia hacia las mujeres si en nuestros hogares seguimos enseñando a los hombres a justificarla, a las mujeres a tolerarla y a ambos a normalizarla.