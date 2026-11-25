Martín Murillo Gómez, el colombiano que lleva libros y sonrisas en su carreta literaria. ( CEDIDA POR MARTÍN MURILLO GÓMEZ )

El primer día que Martín Murillo Gómez salió a vender agua en Cartagena, Colombia, llovió. Con el dinero que le había prestado el administrador del hotel donde vivía, había desayunado y comprado unas botellas.

Pensó que era el hombre más salado del mundo, pero entonces se acordó de Santiago, el pescador de El viejo y el mar, y decidió armarse de paciencia como él. Escampó y, al final del día, había vendido la mercancía.

Aunque solo cursó hasta quinto de primaria, Martín soñaba con ser comentarista de la NBA. Leía cuanto podía sobre la liga para estar preparado por si algún día se le presentaba la oportunidad. Entre una venta y otra también sacaba tiempo para la literatura.

Uno de sus clientes, Jaime Abello Banfi, director general de la Fundación Gabo, lo vio leyendo una novela de José Saramago y se ofreció a regalarle unos libros. Con su apoyo, empezó a asistir a talleres de la fundación, donde le recomendaron lecturas y conoció a escritores y maestros.

Cuando recuerda esos años, se detiene en quienes lo ayudaron y sostiene que uno no se hace solo.

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Murillo Gómez quería dejar el negocio del agua y emprender algo que le permitiera ser útil a la sociedad. Había visto a un hombre vender libros en una carreta en forma de pirámide e imaginó la suya, con la que podría prestar libros y leer con la gente. Así nació «La carreta literaria ¡leamos!»

El 22 de mayo de 2007, Martín salió por primera vez con la carreta cargada de libros suyos y de otros que le habían regalado.

Empezó a llevarla los fines de semana al Parque de Bolívar, en Cartagena, donde prestaba los libros sin fichas. Me dice que el préstamo, como el amor, se basa en la confianza y que los libros siempre vuelven a la carreta.

Conocí a Martín en el Hay Festival de Cartagena, donde desde hace años es una presencia habitual. Aspira a seguir carreteando hasta el último suspiro. Trabaja con un equipo para que la carreta siga andando cuando él ya no esté. Mientras tanto, sigue buscando libros con sus lectores en mente.

A veces viaja ocho o diez horas para leerles a cuatro niños y, si al llegar todavía tiene que subir a una montaña y allí lo espera uno solo, le lee con el mismo entusiasmo que si tuviera la sala llena, porque un solo lector le basta.

Al recordar sus recientes lecturas en la Feria del Libro de Santa Marta, me habla de las sonrisas de los niños, que para él son su mejor catálogo.