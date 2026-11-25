Muchos pacientes ocultan su tratamiento para la obesidad por el miedo a ser juzgados. ( SHUTTERSTOCK )

Nadie le pregunta a un paciente con cáncer si "lo intentó de verdad" antes de aceptar la quimioterapia. A nadie con hipertensión le dicen que tomarse su pastilla es hacer trampa.

Pero en mi consulta escucho casi todas las semanas a pacientes con obesidad que llegan con una doble culpa: la de tener la enfermedad y la de tratarla con medicamentos.

Primero los juzgan por su peso. Se da por hecho que son flojos, que les falta fuerza de voluntad o que "comen mucho". Después, cuando por fin reciben un tratamiento que les indicó su médico, los acusan de coger el camino fácil.

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Prejuicio persistente

Es una trampa sin salida. Si no bajan de peso, la culpa es de ellos. Si bajan con ayuda, no tiene mérito.

Esto no es solo lo que yo veo en consulta. En 2020, expertos de diez organizaciones científicas internacionales publicaron en la revista Nature Medicine un consenso sobre el tema.

Concluyeron que las personas con obesidad enfrentan un estigma persistente en el trabajo, en la escuela y hasta en los centros de salud. Ese estigma les hace daño físico y psicológico, y hace que reciban peor atención médica.

Con los nuevos medicamentos, el prejuicio solo cambió de forma. En un estudio de la Universidad de Rice publicado este año, los participantes evaluaron a una persona según cómo había perdido peso: con medicamento, con dieta y ejercicio, o sin bajar nada.

La que usó medicamento salió peor valorada incluso que la que no bajó ni una libra. Otro trabajo, de la Universidad de Georgetown, encontró que la idea del "atajo" se convierte en un rechazo que se puede medir y en ganas de mantener distancia de esa persona.

Una revisión científica de 2025 señala que esto es lo mismo que vivieron, años atrás, los pacientes operados de cirugía bariátrica.

El daño no se queda en lo que opinan los demás. Muchos pacientes esconden su tratamiento a la familia por miedo a que los llamen vagos. La vergüenza también enferma: el estigma de peso se asocia con estrés y depresión.

La ciencia ya se pronunció. En diciembre de 2025, la Organización Mundial de la Salud publicó su primera guía sobre estos medicamentos.

En ella reconoce la obesidad como una enfermedad crónica y recurrente, que no se explica solo por decisiones de estilo de vida y que necesita atención a largo plazo, igual que la diabetes o la hipertensión.

Eso no quiere decir que el medicamento lo resuelva todo. La misma OMS insiste en que debe ir acompañado de una alimentación saludable, actividad física y seguimiento profesional.

En mi práctica, el medicamento abre la puerta, y la nutrición y los hábitos son los que sostienen el resultado. Pero acompañar a un paciente no es juzgarlo.

Si usted vive con obesidad y su médico le indicó un tratamiento, no tiene que pedirle permiso ni perdón a nadie. Tratar una enfermedad es cuidarse.