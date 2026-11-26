La mentira sostenida, como el consumo de pornografía a escondidas, pesa más que el contenido. ( SHUTTERSTOCK )

Pregunta: Hola, Dra. Ana, mi esposo niega ver pornografía, pero he encontrado múltiples enlaces repetidos y, no solo eso, también enlaces de OnlyFans a los que entra con frecuencia. Él sabía que era algo que podía lastimarme y, de ahí, la mentira sostenida.

Entre todo lo que estoy sintiendo, está el hecho de que ya no lo miro como antes. Para rematar, lo hacía en momentos en los que yo estaba disponible para él, aunque nos separara una pared de la casa.

Ese cuento de que todos los hombres lo hacen me parece una excusa barata.

Tenemos un matrimonio por la Iglesia de un año y medio y, cuando intenté hablar del tema, él minimizó mis sentimientos, alegando que reclamaba como si me hubiese sido infiel. Incluso he hecho cambios en mi apariencia para estar más bonita para él.

Te puede interesar ¿Cómo hablar con una hija adulta sobre sexualidad y prevención?

Respuesta

La empatía es un componente sumamente importante en toda relación. Por lo que cuentas en tu carta, veo que no te sientes visible para él y que sus búsquedas de estimulación visual te hacen sentir menos amada y deseada. A esto hay que sumarle que también te miente.

Creo que es muy importante que le hables sobre cómo te sientes ante las cosas que has descubierto. Dile que no aceptarás que minimice el daño que te provoca y que te gustaría que, por un momento, se pusiera en tu lugar y pensara cómo se sentiría si la situación fuera al revés.

Háblale de cómo lo estás percibiendo y del daño que te han provocado tanto sus acciones como sus mentiras. No tengas miedo de expresarte y dile abiertamente que, si no fuera algo que pudiera afectar la relación, no entiendes por qué tendría que ocultarlo.

Si la situación continúa, el siguiente paso es acudir a terapia para aprender a negociar y trabajar en el arte de la empatía, sin que esto signifique que debas darle la razón al otro.