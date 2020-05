$!Comunicadora María Angélica Ureña y su esposo están libres de coronavirus

Luego de infectarse hace casi dos meses, luego de viajar a España y Marruecos, la comunicadora María Angélica Ureña informó que ella y su esposo, Cristian Moquete están libres del COVID-19.

A través de un video subido a su cuenta de Instagram, la también locutora y actriz señaló que confirmó el diagnostico negativo tras realizarse varias pruebas.

“Yo estoy demasiado feliz de compartirle que Gracias a Dios mi esposo y yo estamos libres de COVID-19. La verdad es que nos hicieron varias pruebas y las dos últimas, la que nos hicimos hace un par de días y la que nos hicimos antes, también había arrojado negativo”, informó Ureña en el audiovisual subido este fin de semana.

“Ustedes no lo sabían, pero hasta que mi esposo no estuviera estable no quería compartir por aquí que está interno desde el domingo en la noche (tenía una semana con fiebres altas y sin apetito) al parecer su resultado 'negativo' fue todo lo contrario”, escribió Ureña en las historias de su Instagram en ese momento.