Comunicadora y actriz María Angélica Ureña dio positivo al coronavirus

La comunicadora, actriz y voz comercial dominicana, María Angélica Ureña dio positivo al test de coronavirus, COVID-19. Así lo informó la propia joven a través de su cuenta de Instagram.

En un en vivo realizado desde su hogar, donde guarda cuarentena, la presentadora de televisión dio detalles de su diagnóstico y aprovechó para exhortar a sus seguidores a quedarse en casa y tomar las medidas necesarias para mantenerse alejados de esta enfermedad, que en el país ha cobrado la vida de tres personas, y mantiene a más de 240 positivos del virus.

La actriz de teatro y cine se ha mantenido informando a través de su Instagram sobre las recomendaciones para no enfermarse.

La comunicadora reveló que el pasado sábado se sometió a la prueba para establecer si había sido infectada del coronavirus mientras se encontraba en el extranjero de vacaciones.

“Yo di positivo para el COVID-19. Estoy tranquila, en paz. Lo correcto es compartir los resultados del mismo. Los sintomas que tuve fiebre y dolor de cabeza, ahora lo que toca es quedarse en la casa en la cuarentena. Yo estoy bien, El doctor Héctor Balcácer quien me atendió vía online... que me hace falta el sentido del olfato y nada me sabe a nada”, dijo María Angélica Ureña.

Hizo el anunció junto a su pareja, quien dijo dio negativo en el análisis.