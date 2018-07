Conductor “ebrio y que violó la luz roja” impacta vehículo de Milagros Germán

SANTO DOMINGO. La conductora de Chévere Nigths Milagros Germán, informó a través de su cuenta en Instagram que un conductor que según ella se encontraba en estado de ebriedad y que se habría pasado la luz roja del semáforo, impactó el vehículo en el que se desplazaba con su chófer.

La diva de la televisión dominicana como se le conoce a la presentadora de televisión, informó que, mientras se desplazaba por la calle Rómulo Betancourt con Winston Churchill, sentada en la parte trasera de su vehículo, un conductor borracho impactó su yipeta; señala que por el impacto ella sufrió un golpe en una pierna.

“Venía junto con mi conductor Francisco por la calle Rómulo Betancourt atravesando la Winston Churchill con el semáforo en verde y a velocidad baja cuando éste vehículo, conducido por un hombre que se encontraba borracho, se me estrelló por la parte de atrás de mi vehículo. Yo venía completamente ajena, contestando por el celular unos mensajes pero Francisco, viendo la inminencia del golpe, hábilmente aceleró para reducir el impacto por lo que el golpe no fue de lleno en el cuerpo de mi yipeta. Dimos como tres vueltas y caímos en el carril contrario, con el vehículo atravesado en la calle a expensas de causar otro accidente. Les comparto esto porque anoche entendí la importancia de tomar deliberadamente, medidas que nos protejan”, dijo Germán mediante una publicación en su Instagram.

Dio gracias a Dios de que por la habilidad de su chofer y la calidad de su vehículo el caso no fue más grave, sin embargo, reconoció que no tenía el cinturón de seguridad e hizo un llamado a utilizarlo siempre. Dijo que afortunadamente no sufrió daños mayores.

“Hay que andar con el cinturón puesto aunque estés sentada atrás. Yo no lo tenía puesto y por eso di varios brincos y me di un trancazo en una pierna. Hoy estoy saliendo de viaje a ver a mis hijas, agradecida de poder volver a abrazarlas y de que papa Dios estuvo ayer protegiendo mi vida y la de Francisco”, concluyó la también productora de televisión.