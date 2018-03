Las redes sociales facilitan la labor del periodista, la agilizan, pero hay que acudir a las fuentes originales porque a menudo las redes sociales tergiversan datos o falsean información. El resultado es entonces falta de credibilidad en lo que escribe el periodista que no se ha documentado cabalmente.

No se puede generalizar. Conozco periodistas que lo dan todo por ejercer su profesión con altura y ética profesional. Pero veo profesionales que por el contrario, utilizan el periodismo para obtener prebendas, perjudicando incluso al propio medio en que trabajan publicando o dejando de publicar, o difundir informaciones.

Desde la experiencia

La escritora, que inició el ejercicio de su profesión a finales de la década de los años 60, sugiere a la nueva generación “ante todo amar el periodismo. Si no lo amas, no seas periodista, porque no soportarás los sacrificios que tendrás que hacer para llevar a cabo tu trabajo con la máxima eficiencia y con ética profesional”.

Otras recomendaciones son estar dispuesta a salir a la calle y trabajar los reportajes y las entrevistas en vivo, no a través de Internet: el contacto tú a tú es lo que permite dar entrada a descripciones que atrapan al lector. Gran lectora, Carmenchu recomienda leer de manera regular libros, bien sea en papel o en digital, y no limitarse a leer noticias o textos cortos en la web. Escribir un artículo con calidad requiere de un vocabulario amplio.

Brusiloff fue editora de la sección femenina del periódico Hoy, denominada “Temas” y marcó una época crucial del periodismo en el Listín Diario.

Actualmente es directora de la revista Aldaba, del Listín Diario.