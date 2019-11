Casa Brugal hace historia al recibir reconocimiento de la AIRD

La labor de más de 130 años de Casa Brugal fue reconocida con el Galardón Nacional a la Industria Dominicana. Se trata de un hito, pues es la primera edición de un reconocimiento que la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) establece a partir de este año. Su objetivo es enaltecer los aportes de empresas de este ramo al desarrollo y bienestar del país. Augusto Ramírez, presidente de Casa Brugal, manifestó su agradecimiento en el acto de premiación: “Don Andrés Brugal, el tenaz aventurero que fundó nuestro legado, pudo haber intentado destilar rones en otro lugar. Pero sin las cañas, el clima y el aporte de los nuestros, no hubiera logrado el mejor ron posible. Desde que se produjo la primera botella de Brugal hasta hoy, cada éxito de Casa Brugal ha sido un éxito de todos los dominicanos”, expresó. La concesión del premio obedece a los progresos y avances de Casa Brugal en: tradición y expansión comercial; gusto y adopción entre los consumidores; apoyo al talento humano; impulso de la calidad y la innovación; y aportes a la responsabilidad social.

Pilar del progreso

La empresa, además de tener un vínculo afectivo con la población, también tiene otro lazo importante con el progreso del país. Es uno de los principales exportadores nacionales y contribuyentes al Estado dominicano. Solo en el período de abril de 2018 a marzo de 2019 pagó 6.6 mil millones de pesos al fisco nacional. Más del 75% del total de impuestos selectivos pagados a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), en la categoría de ron, corresponden a Casa Brugal. Su producción anual supera las 3 millones 300 mil cajas de ron al año. Más de un millón de estas cajas se exportan. De esta forma, la marca está consiguiendo reconocimiento en las principales ciudades del mundo.

Innovación

En los últimos años, Casa Brugal ha invertido en equipos, infraestructura e innovaciones una cantidad superior a los mil millones de pesos. Hoy puede ofertar un variado portafolio de

destilados y marcas icónicas, entre las que sobresalen Ron Brugal, The Glenrothes, Moët & Chandon, Hennessy y The Macallan. Con la integración en 2008 al grupo escocés Edrington, productor de The Macallan, el whisky de malta de más valor, su experiencia en el mundo prémium, su visión sobre la calidad y la relevancia de la madera en la producción de destilados aceleraron aún más la innovación en la marca.

La adhesión ha permitido a la empresa desarrollar nuevos líquidos, al incorporar nuevas barricas que aportaron mayores niveles de complejidad, y a la vez le pemiten potenciar el perfil de los rones dominicanos. En los últimos once años Casa Brugal ha lanzado al mercado la misma cantidad de marcas que en los 120 años anteriores. Ramírez también manifestó que el sector industrial dominicano tiene grandes retos, debido a una competencia que ha dejado de ser cada vez menos local y cada vez más globalizada. La marca se apresta a ser más agresiva en su estrategia de comercialización fuera del país. “Estamos fortaleciendo nuestra estructura de comercialización, asegurando que sean equipos propios que conocen la marca, y que la pueden comercializar en los principales puntos de ventas de esos lugares que son tan exigentes y que requieren de equipos especializados”, puntualizó.

Confianza en el talento nacional

Entre los méritos que le valieron a Casa Brugal el Galardón Nacional a la Industria Dominicana está el estímulo al desarrollo de su talento humano. La AIRD tomó en consideración que la compañía genera unos 900 empleos directos. Asimismo, hace esfuerzos para practicar la integración, la igualdad y el reconocimiento de los méritos, razón por la cual 40% de las posiciones directivas están ocupadas por mujeres. Para el presidente de la organización, solo con el apoyo de los trabajadores se ha podido lograr que el ron que hacen se haya convertido en sinónimo de identidad nacional y en una marca país.

“El hecho de que seamos la primera empresa del país en recibir este reconocimiento, significa para nosotros una gran responsabilidad y nos compromete a seguir aportando cada vez más al desarrollo y el bienestar de los dominicanos”, dijo. El premio, por otra parte, llega en momentos en que la empresa celebra ese gentilicio especial con la nueva campaña de Ron Brugal: Somos así porque somos de aquí. ¿Su fin? Reconocer en su público y su talento humano los valores de los dominicanos, los cuales han calado en el espíritu de Casa Brugal y la han definido.

Este contenido fue redactado por el equipo de Brand Stories del Grupo Diario Libre para Casa Brugal.