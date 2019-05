$!Hispano le “pega al gordo” de $768 millones de dólares

¿Serías tú el primer dominicano en ganar los $340 millones de dólares del Mega Millones?

Ninguna ley prohíbe que un dominicano gane la lotería

A esto Russ López, subdirector de comunicaciones de la Lotería de California, agrega: “Incluso una persona indocumentada puede comprar un boleto y cobrar el premio si gana, no tiene que ser ciudadano , pues hay que tener en cuenta que ninguna ley en Estados Unidos prohíbe que un extranjero se gane la lotería” concluye.

Alex Gálvez, un abogado experto en migración en Estados Unidos, enfatiza que cualquiera puede jugar y ganar los premios, “No hay que ser residente para cobrar un acumulado de lotería pues todo lo que el gobierno americano quiere es que se paguen los impuestos, y para ello no se requiere un número de seguro social” indica.

¿Qué ocurre cuando alguien gana?

Cuando alguien gana a través de theLotter.com, la empresa corre con todos los gastos para que la persona viaje a Estados Unidos a reclamar el tíquet oficial, y además le asigna un abogado también pago por la empresa, quien lo asesora a la hora de cobrar el premio.

Hay que tener en cuenta que no tener visa americana NO es un impedimento para participar pues si el usuario no logra obtener la visa para viajar a cobrar el premio, theLotter.com lo reclama y transfiere a la cuenta bancaria del ganador. Sin embargo, hasta ahora las embajadas americanas nunca han negado la visa a las personas que han comprado a través de theLotter, pues son conscientes de la importancia de otorgar la visa a los ganadores extranjeros de la lotería. Fue así como hace tres años, la embajada americana en Irak le otorgó la visa a un ciudadano iraquí que ganó $6.4 millones en Oregon, con un billete que había comprado a través de theLotter, y viajó a reclamar su boleto y a cobrar el pozo en un evento que fue reportado por reconocidos medios, entre ellos los canales NBC, CNN y Fox. Lo mismo ocurrió con una panameña que hace año y medio ganó $30 millones de dólares en la lotería de La Florida sin haber pisado jamás suelo americano y quien obtuvo la visa para viajar y llevarse el premio.